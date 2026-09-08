La Xunta atribuye el batacazo de PISA al «modelo educativo socialista»

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha culpado al PSOE de los resultados del infome PISA, que reflejan una caída generalizada del nivel educativo en toda España y deja a Galicia en un nivel histórico mínimo. «Os resultados deste informe son derivados da aplicación no conxunto do sistema español da lexislacion socialista», dijo el responsable de la educación gallega antes del acto oficial de arranque del curso universitaria. «A primeira lectura política é que PISA suspende o modelo educativo socialista», insistó, en referencia a la aplicación de la Lomloe.

Rodríguez aseguró que Galicia se mantiene en un contexto de caída generalizada. «Mantemos unha posición de privilexio no conxunto de España en comparación con outras comunidades», dijo. Esto no quita que la comunidad haya perdido muchos puntos. Cae en competencias científicas, en matemáticas y en lectura. En este último ámbito, llegó a estar en 509 puntos hace diez años y se encuentra ahora en 454. «Pérdense puntos brutos igual que sucede en todas as comunidades e moi especialmente nas que estábamos máis arriba na perspectiva comparada, como Castela e León», justificó el conselleiro, que añadió que en las tres competencias Galicia se encuentra por encima de la media española. El responsable en materia educativa de la Administración gallega puso en valor los resultados adquiridos en otros ámbitos. «Na equidade aquí somos primeros de España e incluso estamos diante nos postos da OCDE», aseguró.

Los datos de PISA que se han conocido este martes para evaluar las competencias educativas en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se refieren al año 2025.