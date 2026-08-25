Un peatón muere atropellado de madrugada en la autovía A-55 en O Porriño

Imagen del accidente ocurrido en la A-55 esta madrugada Bandallo

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este martes tras ser atropellado cuando se encontraba en plena autovía A-55 a su paso por O Porriño. El siniestro ocurrió poco después de la una, a la altura del kilómetro 21,900, en sentido decreciente, hacia Vigo. La víctima es un hombre de unos 35 años que no llevaba documentación, y a primera hora de esta mañana todavía se desconocía su identidad.

Un vehículo que circulaba por la autovía en dirección a Vigo alcanzó al hombre y, según las primeras averiguaciones de la Guardia Civil, un segundo vehículo que avanzaba en el mismo sentido también lo habría atropellado posteriormente. La investigación deberá reconstruir ahora la secuencia exacta del siniestro y esclarecer las circunstancias en las que el peatón se encontraba en la calzada.

El atropello se produjo en las inmediaciones de la salida 22 de la A-55, que da acceso a los parques empresariales de As Gándaras y A Granxa y a la conexión hacia San Estevo de Budiño. A esa hora, además, llovía con intensidad en la zona, según testigos que circulaban por la autovía en el momento del accidente. Por el momento no han trascendido más datos sobre la víctima ni las circunstancias que explicarían su presencia de madrugada en una autovía en la que está prohibida la circulación de peatones.

El siniestro obligó a cortar por completo los dos carriles de la A-55 en sentido Vigo durante cerca de tres horas. El tráfico tuvo que ser desviado por la salida del parque empresarial mientras los equipos de emergencia intervenían en el lugar, se practicaban las primeras diligencias y se procedía a despejar la calzada. La circulación pudo restablecerse hacia las cuatro de la madrugada.

En el operativo participaron los Bombeiros do Baixo Miño, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Conservación de Carreteras. La investigación permanece abierta para reconstruir con precisión la secuencia del atropello y esclarecer lo sucedido.