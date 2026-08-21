El Gobierno declara oficialmente las islas de San Simón y Santo Antón como Lugar de Memoria Democrática

Isla de San Simón, en una imagen de archivo Oscar Vázquez

Las islas de San Simón y Santo Antón, situadas en la ría de Vigo, forman desde hoy parte del catálogo oficial de Lugares de Memoria Democrática de España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución firme firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, por la que se otorga esta distinción y protección legal a la totalidad de la superficie de ambos islotes.

La medida culmina el expediente iniciado en agosto del 2025 al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Con esta declaración, la Administración General del Estado impulsará la instalación de señalización explicativa, paneles memoriales y puntos de reconocimiento a las víctimas, además de integrar al archipiélago redondelano en circuitos internacionales de interpretación de la memoria.

El documento oficial repasa la trágica dimensión histórica de este enclave pontevedrés. A partir de octubre de 1936, tras el golpe de Estado contra la Segunda República, el general franquista Martínez Anido ordenó transformar el antiguo lazareto insular en un campo de concentración para aliviar la saturación de las prisiones de Vigo, Pontevedra, Ourense y Vilagarcía de Arousa.

Hasta el cierre definitivo del penal, el 15 de marzo de 1943, ingresaron en el complejo un total de 5.616 prisioneros, pero se alcanzaron picos simultáneos de hasta 2.000 reclusos hacinados. La distribución espacial reservaba San Simón para el confinamiento de los presos (pabellones, enfermería, cocinas y locutorio) y Santo Antón para el cuartel de la guarnición militar y el cementerio.

El BOE diferencia tres etapas en la vida de la colonia penitenciaria. La primera, de octubre de 1936 al verano de 1937, aborda la reclusión mayoritaria de vecinos de la provincia de Pontevedra, sometidos a consejos de guerra, ejecuciones directas o «paseos» a manos de falangistas y fuerzas de la Guardia Civil. La segunda, entre el verano de 1937 y febrero de 1939, coincide con la llegada masiva de prisioneros tras la caída del frente del Norte (Asturias y Pais Vasco). La saturación obligó a habilitar barracones portátiles e incluso a atracar en la ría la prisión flotante Upo Mendi, un vapor llegado desde Bilbao repleto de presos. Por último, entre febrero de 1939 y marzo de 1943 tuvo lugar la fase considerada más dramática, caracterizada por la llegada masiva de prisioneros de más edad procedentes de toda España.

Reconocimiento a las madriñas de Cesantes

La resolución del Ministerio destaca el papel fundamental de la sociedad civil local y, en especial, de las mujeres de la parroquia de Cesantes. Conocidas popularmente como las madriñas, estas vecinas arriesgaron su seguridad para llevar ropa, alimentos y correspondencia a los cautivos, actuando como cordón umbilical con sus familias.

A nivel administrativo, la declaración como Lugar de Memoria no altera la titularidad ni los usos actuales del bien. La propiedad sigue perteneciendo al Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que la Xunta mantiene la concesión de ocupación de las islas. No obstante, cualquier actividad que se desarrolle en el archipiélago deberá ser plenamente compatible con el respeto, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas de la represión.