Así encontraron en el Miño el camión semihundido con una narcolancha: «Pensamos que era un accidente y acudimos a auxiliar»
CAMINHA / LA VOZ
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El adiestrador canino Rafael Quarteu y su novia Laura salieron a pasear con su perro y acabaron dando la primera voz de alarma tras hallar el tráiler con una semirrígida parcialmente sumergido en Lanhelas05 ago 2026 . Actualizado a las 19:27 h.
«Pensamos que era un accidente y fuimos a auxiliar, pero jamás imaginamos que el camión llevara una lancha dentro». Así resume Rafael Quarteu, adiestrador canino de la empresa Cães do Rio, lo que él y