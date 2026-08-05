Así encontraron en el Miño el camión semihundido con una narcolancha: «Pensamos que era un accidente y acudimos a auxiliar»

Monica Torres
MÓNICA TORRES CAMINHA / LA VOZ

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Rafael es entrenador canino en Câes do Río y frecuenta a diario la zona.
Rafael es entrenador canino en Câes do Río y frecuenta a diario la zona. Yoli Ví

El adiestrador canino Rafael Quarteu y su novia Laura salieron a pasear con su perro y acabaron dando la primera voz de alarma tras hallar el tráiler con una semirrígida parcialmente sumergido en Lanhelas

05 ago 2026 . Actualizado a las 19:27 h.

«Pensamos que era un accidente y fuimos a auxiliar, pero jamás imaginamos que el camión llevara una lancha dentro». Así resume Rafael Quarteu, adiestrador canino de la empresa Cães do Rio, lo que él y

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