Cuatro pilotos se enfrentan a sanciones de más de 3.000 euros por navegar con motos de agua en las Cíes

P. N. Illas Atlánticas

La dirección del Parque Nacional de las Illas Atlánticas ha iniciado la instrucción de expedientes sancionadores contra cuatro pilotos de motos de agua que, según la Administración, operaban en el interior del espacio protegido de las islas Cíes sin las autorizaciones requeridas y alterando las condiciones de la avifauna del enclave ecológico. Los hechos denunciados ocurrieron en áreas del litoral tipificadas como zonas sensibles para la reproducción, nidificación y descanso de las aves marinas, subrayan los responsables del Parque Nacional. Según se recoge en los informes técnicos confeccionados para argumentar las denuncias, la presencia y velocidad de las motos de agua generan contaminación acústica, desplazamientos forzados de agua y fauna que interrumpen los ciclos de alimentación y riesgos de abandono de los nidos por parte de las colonias autóctonas.

La legislación vigente del espacio protegido gallego prohíbe de manera expresa cualquier acción que implique molestar, herir, capturar o causar la muerte a los animales silvestres, así como el deterioro de los elementos naturales del entorno. Asimismo, toda actividad de navegación o fondeo en estas aguas requiere una autorización previa emitida por el órgano rector del parque, así como de las propias visitas que se realicen a sus archipiélagos ya sea en embarcaciones privadas o la concesiones autorizadas.

Los infractores identificados se exponen a sanciones administrativas cuyo importe mínimo es de 3.000 euros, pero puede aumentar en función de la gravedad de la alteración de las condiciones habituales de la costa del parque. Los expedientes seguirán el cauce administrativo determinado por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los biólogos del parque señalan que la estabilidad de las poblaciones de aves marinas depende del mantenimiento de las condiciones de sus hábitats. El tránsito de vehículos a motor a corta distancia de la línea de costa impacta de forma directa e indirecta en la tasa de reproducción y en la conservación de las colonias.

La dirección del parque ha recordado la obligatoriedad de cumplir las normas de uso público establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión para evitar la degradación de la biodiversidad en el litoral atlántico gallego, apelando al cumplimiento de la normativa por parte de los usuarios de embarcaciones de recreo.