Diecinueve años de cárcel para el narco gallego Matador por 650 kilos de cocaína y un arsenal de armas de guerra con lanzacohete

Carlos García, apodado Matador, tras su detención en Medellín en el 2011. Residía en la ciudad colombiana para trabajar para una gran organización de la ría de Arousa.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, ha dictado una de las sentencias más contundentes de los últimos años en el norte de España al imponer 19 años de cárcel para el narco gallego Carlos García Morales, conocido por Matador, por un alijo de 650 kilos de cocaína y el arsenal de armas de guerra decomisado en Siero,, Asturias, en el 2022. La resolución judicial despieza de forma minuciosa un entramado que pretendía establecer una base logística en el Principado. El fallo, redactado tras la celebración de un juicio oral marcado por la confesión de tres de los acusados, pone igualmente al descubierto un operativo policial trasatlántico digno de una producción cinematográfica.

El narco gallego García Morales, alias Matador, en dependencias policiales Policía Nacional

La investigación penal tuvo su origen en una solicitud de cooperación judicial internacional emitida en septiembre de 2022 por la Fiscalía de Illinois (Estados Unidos) , en el marco de una operación conjunta con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central de España. Mediante un agente infiltrado por la autoridad estadounidense en Bogotá, se identificó una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y dirigida por el acusado Luis Vieira Méndez. Dicha red planificó el transporte de un alijo de cocaína empleando una embarcación que entregó la mercancía en aguas internacionales próximas a Barbados.

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Posteriormente, la sustancia estupefaciente fue trasladada a San Juan de Puerto Rico, donde agentes federales asumieron la cadena de custodia. Tras la autorización de tránsito vigilado y entrega controlada decretada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional , un total de 600 paquetes de cocaína fueron transportados en la bodega de un vuelo comercial de la aerolínea Iberia hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas , quedando depositados temporalmente bajo custodia policial en el complejo de Canillas.

El 28 de octubre de 2022 se ejecutó la fase final del operativo en una nave industrial del Polígono de Naón, situada en la carretera de Viella-La Estación (Siero, Asturias). Al lugar acudieron los acusados Carlos García Morales, conduciendo una autocaravana de alquiler , y Eder Isidro López de la Torre, al volante de un vehículo todo terreno. Ambos procesados fueron detenidos por el operativo policial en el interior del inmueble cuando realizaban el trasvase de bultos desde una furgoneta hacia el interior de la autocaravana.

En el momento de la detención y en los registros judiciales subsiguientes, las fuerzas de seguridad intervinieron 600 paquetes distribuidos en 30 sacos impermeables, con un peso neto de 599.925,36 gramos de cocaína y una riqueza del 79,3%. El valor de dicha sustancia en el mercado ilícito por dosis asciende a 145.254.194,62 euros. También un paquete con 92.000 euros oculto junto al asiento del conductor de la autocaravana , así como 1.435 euros en poder de García Morales.

El arsenal de armas de guerra requisado incluye fusiles de asalto automáticos, un lanzacohetes calibre 64 milímetros completo y armado para ser disparado con un cohete en su interior , una granada militar viable cableada con detonador y masa de explosivo plástico Pentrita , diez silenciadores , cargadores diversos y 1.360 cartuchos de munición.