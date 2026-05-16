Rueda anima en Vigo al PPdeG a «pedalear» e «ir etapa por etapa» de cara a las elecciones municipales y generales: «Son optimista»

Oscar Vázquez

«Eu vin aquí a falar do meu libro». Con esta entrada humorística, el coordinador de la campaña del PPdeG, Valentín García, mostraba el libro del programa conservador del 2024, «feito con sentidiño», del que los populares dicen que ya han cumplido el 85% y por cuyo cumplimiento ahora, a mitad de mandato, «rinden contas». Quieren «cambiar o relato», la narrativa, y vender sus logros. El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha celebrado el acto Galicia Goberna este sábado en el auditorio de Afundación, en Vigo. Toda la cúpula de los populares gallegos se reunió en el feudo del socialista Abel Caballero para vender sus obras en Galicia y en la ciudad, desde las 900 viviendas sociales en marcha en Navia a la construcción de un nuevo ambulatorio. Rueda lanzó un mensaje a su partido, en un símil de ciclista, para animarlos a «traballar», «pedalear» e «ir etapa a etapa», puesto que se avecinan varias citas electorales como las municipales y, aventuró, las generales. Ante toda la cúpula del PP, y ya llegados a la «etapa de alta montaña», Rueda hizo un balance del cumplimiento del programa electoral del 2024 al que concurrió este partido y de los logros de sus conselleiros tras dos años de un gobierno autonómico que apostó por el «sentidiño». Recordó que «se deixas de pedalear, xa sabes o que pasa».

Dicho acto de partido, abierto al público, se celebró en vísperas de las elecciones andaluzas, cuyo éxito el PP espera celebrar mañana, según Rueda. Aprovechó para recordar que la cita de las municipales será la próxima y vaticinó también la convocatoria de las generales en caso de que «o presidente máis egoísta que tivo España lle conveña darlle ao botón», en referencia al socialista Pedro Sánchez. El auditorio aplaudió con entusiasmo cuando Rueda animó a Alberto Núñez Feijoo, al que ya ve como un presidente que hará historia. Y lanzó un guiño al auditorio, al afirmar que el lema Galicia Goberna funciona «moi ben» y no fue elegido al azar. «Son optimista para o que ten que vir», vaticinó Rueda. Y frente a la oposición que torpedea y «asusta» a los inversores que quieren explotar recursos naturales en Galicia o montar fábricas recalcó: «O non a todo se combate cun si rotundo: Sentidiño e Impulso».

Oscar Vázquez

Al acto, amenizado con un hilo de música de jazz, acudieron cientos de simpatizantes y afiliados que llenaron el auditorio. Estaban conselleiros, secretarios y otras autoridades. La primera en intervenir fue la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, que destacó el hecho de realizar este acto en Vigo : «Cando vindes aquí, o innombrable se revolve e retorce», en alusión velada al alcalde socialista Abel Caballero, al que le reprocha que desvirtúe «o esforzo que o PP fai por Vigo». Propuso «cambiar o relato» y resaltó que «Vigo está cansado de vivir nunha mentira do falso culpable e inimigo exterior».

Los conselleiros vendieron sus logros al más puro estilo TED, con una pantalla que no incluía el guion del discurso sino un reloj con una cuenta atrás para que no se excediesen de su tiempo.

Entre los proyectos anunciados por los conselleiros destacan más de 4.000 viviendas públicas, parques caninos en las grandes ciudades (con proyectos parados en Vigo y A Coruña), 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial, una ley de inteligencia artificial, una ruta de senderismo por la costa que se inaugurará en junio, educación gratuita universitaria para estudiantes con talento, eliminación de sombras de internet, oficinas estratégicas de economía, la movilidad de tierras, y 5.000 euros de ayuda para las familias con personas dependientes a las que cuidan en casa y la construcción de 3.500 plazas en residencias de ancianos. «¿Cal é o secreto? Aprobar os orzamentos», dijo una conselleira. La responsable de Mar definió a Rueda como «o mellor patrón de este barco». No faltaron los toque de humor, chistes inteligentes y guiños al auditorio en una presentación distendida, repleta de cifras económicas y bien cronometrada donde se vendió una nueva narrativa con mucha obra social y de inversión pública.

Respecto a temas candentes como la inmigranción, el PPdeG se refirió a programas como Retorna que permite que los descendientes de emigrantes se asienten en Galicia, lo que ya ha interesado a cientos de familias. En cuanto a la vivienda, se hizo mucho hincapié en la obra pública, pues quieren superar las 4.000 nuevas viviendas antes de terminar el mandato.