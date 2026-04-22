La Policía Nacional precinta el narcotúnel hallado en Ceuta y que tenía un centro de distribución en Vigo

El narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga

La Policía Nacional precintó, tras finalizar las labores de comprobación, el narcotúnel hallado en las inmediaciones de la frontera entre Ceuta y Marruecos. El pasadizo se descubrió a raíz de una operación contra el narcotráfico desarrollada en Ceuta, Andalucía y Vigo, donde la trama contaba con un centro de distribución y los contactos de un conocido narco de la ciudad que ofrecía cinco barcos en Mauritania para transportar grandes alijos hasta la Península.

La infraestructura se ha cerrado después de que los especialistas policiales hayan comprobado la situación del narcotúnel y están a expensas de obtener nuevos datos sobre el lado marroquí de la frontera, donde termina la instalación.

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La labor de los agentes en las últimas semanas permitió determinar la sofisticación del narcotúnel así como la inversión realizada y el conocimiento técnico para su realización para la introducción de importantes cantidades de resina de hachís. En el interior de la nave, ubicada en el Polígono Industrial del Tarajal de Ceuta, participaron agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional, efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) del mismo cuerpo y han colaborado los bomberos y de miembros del Regimiento de Ingenieros número 7 de Ceuta, que han aportado su experiencia en este tipo de trabajo para comprobar los accesos de la infraestructura.

Las primeras informaciones apuntaron a que el narcotúnel tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero todavía se sigue trabajando debido a que se encuentra inundado de agua.

Una patrulla de la Policía Nacional permanece custodiando la nave industrial del Polígono del Tarajal donde se encuentra el narcotúnel, justo al lado a la frontera con Marruecos y por donde se estima que se introdujeron gran cantidad de toneladas de resina de hachís del vecino país. Los agentes mantienen precintadas esta nave y la contigua, donde se encuentra la instalación.