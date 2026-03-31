Cuatro gallegos detenidos en la operación del gran narcotúnel descubierto en Ceuta

1/5 El narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga 2/5 Los narcotraficantes contaban con una amplia y compleja infraestructura y capacidad para importar toneladas de hachís de forma segura 3/5 Se trata de una «compleja» infraestructura subterránea, con tres niveles, raíles y vagones 4/5 El túnel disponía de un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos del hachís 5/5 Los agentes inspeccionado uno de los narcotúneles

Catorce de los veinte detenidos por la Policía Nacional el pasado viernes en Galicia, Andalucía y Ceuta en una operación contra el tráfico de hachís con destino a España y Francia, que permitió descubrir un nuevo narcotúnel en la ciudad norteafricana, han ingresado en prisión preventiva. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para 14 de las 20 personas que fueron puestas a disposición judicial en la ciudad ceutí, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre ellos figura el vecino de Vigo Pablo García, acusado de importar un gran alijo de cocaína en el 2022 y por el que está siendo juzgado. La vista se desarrolló en marzo y está pendiente de su comparecencia para finalizar el juicio.

La Policía Nacional descubrió 500.000 euros escondidos en una caja que el armador del narcobuque Simione almacenada en el trastero y se sospecha que el dinero procede de la venta de drogas, probablemente hachís. El medio millón de euros estaba organizado en fajos de billetes, lo que hace pensar que se trataba de un pago recibido a cambio de un alijo o un servicio de narcotransportes vinculado a grupos que tienen base en el sur de España y la ciudad autónoma de Ceuta. También se decomisaron 100 kilos de cocaína en otro trastero de Vigo que está por probar si pertenecen a García o a otros de los tres gallegos detenidos en este operativo por el gran narcotúnel de Ceuta.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Así era el narcotúnel localizado en Ceuta Atlas TV

El juez ha decretado la libertad para cinco de los acusados, mientras que aceptó prorrogar la detención del agente de la Guardia Civil que fue detenido en Chiclana (Cádiz). La Fiscalía había solicitado prisión para todos los detenidos en esta operación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública. La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final a España y Francia.

Según la policía, tras varios meses de investigación se pudo interceptar el primer cargamento a sus líderes, con la intervención de un primer transporte de 15.000 kilogramos de hachís en Almería.

Fruto de las medidas judiciales se logró identificar a los principales responsables de la estructura criminal, aquellos que tenían la capacidad de negociar la droga en origen, acordar su entrega y, una vez en costas andaluzas, iniciar su transporte hasta distintos puntos de Europa.

Infraestructura

En Ceuta, los narcotraficantes contaban con una amplia y compleja infraestructura y capacidad para importar toneladas de hachís de forma segura, que ha quedado desmantelada con el operativo desplegado por la Policía Nacional. Esta operación ha dejado al descubierto este mismo sábado un narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga. El nuevo narcotúnel es una «compleja» infraestructura subterránea, con tres niveles, raíles y vagones, que era utilizada para introducir toneladas de hachís en España.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el que destaca que se trata de un «laberíntico» narcotúnel, que estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones. El túnel disponía de un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos del hachís y una línea final hacia Marruecos.