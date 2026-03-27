Un magistrado del TSXG en el caso Cunqueiro fue recusado días antes de que Luís Villares fuese apartado de la sala

Ángel Paniagua / José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

VIGO · Exclusivo suscriptores

Vista del hospital de Vigo
Vista del hospital de Vigo XOAN CARLOS GIL

El presidente de la sala de un caso sobre el hospital de Vigo ya formó parte del tribunal cuya sentencia anuló el Supremo por no ser imparcial

27 mar 2026 . Actualizado a las 10:45 h.

El magistrado Juan Carlos Fernández López, presidente del tribunal que debe juzgar de nuevo un procedimiento sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, fue recusado pocos días antes de que la presidenta de la sala de lo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete