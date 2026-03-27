Un magistrado del TSXG en el caso Cunqueiro fue recusado días antes de que Luís Villares fuese apartado de la sala
REDACCIÓN / LA VOZ
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El presidente de la sala de un caso sobre el hospital de Vigo ya formó parte del tribunal cuya sentencia anuló el Supremo por no ser imparcial27 mar 2026 . Actualizado a las 10:45 h.
El magistrado Juan Carlos Fernández López, presidente del tribunal que debe juzgar de nuevo un procedimiento sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, fue recusado pocos días antes de que la presidenta de la sala de lo