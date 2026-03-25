La Fiscalía recurre la sentencia del Karar por un error en el cálculo de las multas millonarias

Los fardos a bordo del Karar, que zarpó de Panamá, se desembarcaron en Vigo tras el abordaje de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera a 300 millas de las islas Cíes. M.MORALEJO

La Fiscalía Provincial de Pontevedra presentó un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a 26 personas por su vinculación con el transporte de droga a bordo del buque MV Karar. Este recurso no busca poner en duda los hechos probados durante el juicio ni cuestiona la culpabilidad de los narcotraficantes, sino que tiene un objetivo puramente técnico: corregir errores en el cálculo de las multas y en una pena de prisión. El caso se remonta a abril de 2020, cuando las autoridades intervinieron el barco con un cargamento de 3,8 toneladas de cocaína que había zarpado desde Panamá con destino al puerto de Vigo. Según recoge el fallo judicial, la droga incautada poseía una altísima pureza (77,6 %) y habría alcanzado un valor de más de 146,3 millones de euros en el mercado negro.

El eje central del recurso presentado por la Fiscalía es que el tribunal cometió un «error» al establecer las cuantías de las multas, ya que impuso sanciones que superan los límites legales y el propio marco que había fijado la acusación. El Ministerio Fiscal recuerda que este tipo de multas tienen un suelo y un techo: no pueden ser inferiores al valor de la droga intervenida (146,3 millones de euros) ni superar el triple de esa cantidad (438,9 millones). Además, la ley prohíbe que el tribunal imponga a los acusados unas multas más altas que las que pidió el fiscal en su momento, cuyo límite máximo solicitado fue de 400 millones de euros.

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Para subsanar este fallo y respetar la doctrina del Tribunal Supremo, la Fiscalía propone ajustar las sanciones. En concreto, solicita que a la gran mayoría de los acusados se les impongan dos multas: una de 400 millones de euros y otra equivalente al valor exacto del alijo incautado.

Error de cálculo

En cuanto a los años de prisión que deberán cumplir los condenados, la Fiscalía está satisfecha a nivel general y decidió no recurrirlos, asumiendo el criterio dictado por los jueces. Sin embargo, el recurso sí impugna la pena de cárcel de uno de los condenados en concreto. El motivo es que el tribunal, sostiene la Fiscalía, cometió una equivocación matemática al calcular el castigo mínimo que le correspondía por ley, fijándolo en 9 años y un día, cuando en realidad la pena mínima legal para su caso es de 9 años y 6 meses de prisión. Con este recurso, el Ministerio Público espera que el tribunal superior corrija la sentencia para garantizar que la aplicación de la ley y de las condenas sea la correcta.