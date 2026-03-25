La Fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de 25 años de prisión para el acusado del crimen de Salceda

Florian Rama, en sala, durante la primera vista del juicio. MIGUEL PUEBLA

El tercer día de juicio por el crimen de Salceda cometido en el 2019 sirvió para que todas las partes expusieran sus alegatos finales, insistiendo Fiscalía en pedir hasta 25 años de prisión para Florian Rama como responsable del asesinato de Soufian Mahra, mientras que la defensa solicita la libre absolución. En su intervención, el fiscal explicó punto por punto todas las pruebas que le hacen concluir que Rama es culpable, subrayando que su sangre fue encontrada en las calles cercanas al lugar del asesinato, aunque no en el punto donde se produjeron los hechos.

También se centró en las declaraciones de los testigos que reconocieron al acusado, y en la fotografía analizada por la policía, que «moderadamente» podría ser el procesado. La Fiscalía también puso el foco en la declaración del acusado, que o «no se acuerda» o «no tiene pruebas» para demostrar lo que dice y apunta a «casualidades». «La balanza se desnivela. Si pesan más los indicios, tienen que declararlo culpable», subrayó.

Asimismo, reivindica que se trató de un ataque «sorpresivo», ya que los forenses analizaron que no hay indicios de que la víctima se defendiese. De ahí que considere la existencia de alevosía. En la misma línea se expresó la acusación particular, subrayando que «no fue un accidente», sino un «ataque certero».

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Por su parte, la defensa reclamó la libre absolución de su cliente durante cerca de media hora de intervención en la vista de este miércoles. Así, pidió al jurado popular que se centre en las pruebas que existen y añadió que la única gota de sangre que coincide en la zona con la de su defendido está a 420 metros de donde ocurrieron los hechos. Sí reconocido que se encontraron otras tres gotas, siendo solo analizada una segunda y, «no se sabe de quién es».

«¿El detenido se cortó la mano apuñalando a la víctima? Demuéstrenlo», reivindicó el abogado a la vez que destacaba que no había restos del varón en la zona del crimen. «Si se cortó, ¿cómo no hay sangre de él en el suelo?», insistió el abogado. También se refirió a las declaraciones de los testigos, indicando que dos de ellos vieron a una persona de espaldas subir una calle cercana después de supuestamente discutir con el procesado en el pub. «No pueden saber si es la misma persona (...). Ellos dicen que no lo pueden reconocer», subrayó.

A partir de mañana, jueves, el tribunal de jurado comenzará a deliberar tras tres días de juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El procesado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por asesinato.

La familia del muerto pide la «pena máxima» para el acusado de matar a cuchilladas a Soufian en la madrugada del 8 de junio de 2019 a la salida de un bar de copas. Lo reclamaron este miércoles el padre y una hermana de la víctima al término de las tres jornadas de juicio celebradas esta semana en la sección cuarta de la Audiencia Provincia de Pontevedra, durante las cuales el procesado se declaró «inocente».

Los familiares aseguran no tener «dudas» de que el ciudadano albanés fue el asesino del joven de origen marroquí, debido a sus «muchas contradicciones» y a sus «mentiras». «No tiene argumentos para demostrar que es inocente», lamentan. Ambos han expresado su «confianza total» en la justicia, esperando un veredicto «contundente» del jurado popular.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de junio de 2019, cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar en Salceda y fue abordado por el acusado, que lo increpó porque le habría tirado una copa dentro del local. Soufian trató de calmarlo pero, según la Fiscalía, el acusado siguió enfrentándose a él y, empujándolo, le instó a ir «para atrás» para solucionar la situación entre ambos.

De este modo, lo cogió por la camiseta y forcejeó con él, mientras se dirigían hacia la plaza del Ayuntamiento. Debido a ese forcejeo, Soufian acabó cayendo al suelo, momento que el acusado aprovechó para, de forma sorpresiva, sacar un cuchillo y clavárselo. Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, pero acabó cayendo desplomado en la entrada a la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, acabó falleciendo por una hemorragia masiva.

Detención

Pocas horas después del crimen, fue detenido un hombre como presunto autor del acuchillamiento, y llegó a ingresar en prisión provisional, pero días después fue puesto en libertad y se archivaron las actuaciones sobre él, al ser identificado erróneamente.

La Guardia Civil reactivó entonces la investigación, en la denominada Operación Parchita, y contó con la colaboración de varios testigos que aportaron fotografías y vídeos tomados la noche del crimen en diversos bares de copas de la zona. Así, se pudo obtener una imagen del supuesto autor del crimen, que fue difundida a través de los medios de comunicación en 2020.

Tras comparar las pruebas con las bases de datos y descartar a otros candidatos, la Guardia Civil llegó hasta el sospechoso a principios de 2022, y trasladó las diligencias y varios informes al juzgado de instrucción de O Porriño. Las actuaciones se centraron entonces en la localización de este individuo, ya que la Guardia Civil tuvo noticias de que había abandonado España tras cometer el homicidio de Salceda.

Una vez informada la jueza de que el sospechoso se encontraba en territorio británico, se activó el procedimiento de extradición con ese país y, paralelamente, en coordinación con la policía inglesa vía Interpol, se iniciaron las actuaciones para dar con su localización exacta. Finalmente, el hombre fue detenido el 6 de enero de 2024, más de cuatro años después del asesinato, en el Condado de Cheshirex.

Florian Rama pasó a disposición del juzgado de O Porriño el 25 de enero de ese año y, tras acogerse a su derecho a no declarar, la jueza confirmó la orden de ingreso en prisión provisional. Se da la circunstancia de que, cuando fue arrestado, el sospechoso también tenía pendiente una reclamación judicial en Cambados por su presunta vinculación con el narcotráfico.