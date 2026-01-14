Condenan a la organización de Santórum por el alijo de 3.824 kilos de cocaína del buque Karar

Juan Carlos Santórum durante el juicio del Karar, cuando fue expulsado de la sala por llamar narco a uno policía testigo protegido M.MORALEJO

La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra ha emitido una sentencia por el macrojuicio contra los implicados en el alijo del buque Karar, de 3.824 kilos de cocaína en el 2020. La mayor pena está dirigida contra Juan Carlos Santórum al que impone trece años de cárcel por tráfico de drogas y delito de género de contrabando prohibido. La Fiscalía solicitaba inicialmente un total de 18 años para él.

A otros siete acusados, por colaborar desde tierra en la organización de la descarga, se les imponen ocho años y seis meses de prisión. Otro de los implicados se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel. El resto de acusados tendrán que asumir otros seis años de condena. En total hay 28 acusados: Juan Carlos Santórum y varias personas de su entorno, los tripulantes del MV Karar (la mayoría nepalíes y un gallego), un constructor naval, un colombiano y un funcionario de Aduanas de Arousa y su mujer.

La Fiscalía pedía inicialmente para los mienbros de la organización penas que rondaban los trece años y seis meses de cárcel. Los implicados son: Ricardo Santórum (hermano de Juan Carlos) Fidel Fernández, Emilio Xosé Rodríguez, Braulio Vázquez, Sergio Fontao, Pablo García, Marcos García, Yamandú Reboiras, Ismael Cores, José Ramón Maquieira, Pablo Suárez, Mónica Fernández y René Robledo.

Imagen de archivo de parte de los 28 acusados en el caso del alijo del Karar durante la celebración del juicio Oscar Vázquez

Investigación

La investigación del caso Karar arrancó en el 2019 y supuso la detención de uno de los considerados capos de la droga en Galicia, Juan Carlos Santórum, y de otras 14 personas que integrarían su organización criminal en tierra. También supuso el principal alijo de cocaína incautado durante el primer confinamiento de la pandemia en España que, pese a las severas restricciones de movimiento, no impidió a los acusados salir de sus domicilios para moverse libremente.

El buque, un remolcador, fue intervenido finalmente en abril del 2020. Su plan era zarpar de Panamá en marzo y llegar con la droga a unas 350 millas náuticas de Vigo. La tripulación manejaba unas coordinadas para descargar el alijo, según explicó el capitán durante la celebración del juicio.

Entre las declaraciones que se celebraron en la Cidade da Xustiza de Vigo figuraba también la del principal testigo de la Policía Nacional, un inspector jefe que en el 2020 era jefe de grupo del Greco (unidad antidroga con base en Pontevedra que depende de la Brigada Central de Estupefacientes) y que fue detenido por Asuntos Internos acusado de seis delitos, entre ellos tráfico de drogas y organización criminal. Ese grupo concreto del Greco fue el que realizó la investigación que permitió llegar al alijo del Karar.

Esta sentencia ha sido comunicada hoy en primera instancia y se puede presentar recurso.