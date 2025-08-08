La jueza abre juicio por el asesinato de un joven en Salceda y pide 376.000 euros de fianza al acusado

El detenido por el crimen de Salceda de Caselas, cuando acudió al juzgado. Óscar Vázquez

El asesinato de un joven a las puertas de un pub de Salceda de Caselas en el 2019 llega a juicio, y la jueza le impone al supuesto autor una fianza de 376.000 euros para afrontar el pago de las indemnizaciones. El implicado se enfrenta a 25 años de cárcel por asesinato.

El caso será enjuiciado con tribunal popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra y la jueza ha decidido mantener en situación de prisión provisional al investigado. Está acusado de un delito de asesinato y le requiere para que preste la fianza con la que afrontar la posible responsabilidad civil que se le pudiese imponer tras el proceso. En teoría, el acusado tendría que poner un depósito dinerario en una cuenta judicial que pasaría a cobrar la familia del fallecido si esta gana el juicio. Si es absuelto, se le devolvería.

Una foto en una fiesta y una riña de pareja: así cayó el presunto asesino de Salceda

Con estas actuaciones, la jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño número 1 ha finalizado la instrucción de ese crimen de Salceda de Caselas. Soufian Mraha, marroquí de 25 años, murió acuchillado el 8 de junio del 2019 a las puertas de un pub de dicha localidad. La instrucción fue tortuosa porque en un primer momento se detuvo a un joven alemán que nada tenía que ver con el crimen. Este mismo año, además, la jueza tuvo que retrotraer la causa porque hubo problemas burocráticos con el cotejo del ADN del sospechoso y la sangre hallada en el lugar de la riña, la barra del pub, y en la puerta.

La acusación se dirige contra Florian Rama, albanés de 30 años que, después de una ardua investigación, fue localizado por la Guardia Civil y detenido en el Reino Unido en el 2024. Allí vivía con una identidad falsa, junto a su novia. Descubrieron su paradero a través de las redes sociales y de la geolocalización de sus dos móviles.

Soufian Mraha, víctima del apuñalamiento mortal en Salceda

Una foto en una fiesta en el país en el que residía (en la que se ve en la barra del bar donde comenzó la riña) y una pelea con su pareja lo delataron porque acabó en comisaría detenido por malos tratos. Al hacerle la ficha policial saltó la alerta de seguridad europea y la Interpol ató cabos. El Reino Unido informó a España de que tenía al fugitivo.

La Fiscalía de Pontevedra pidió para él 25 años de cárcel como supuesto autor de un delito de asesinato porque le asestó tres cuchilladas con un arma blanca de 15 centímetros de hoja.