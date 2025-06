El conselleiro de Sanidade, sobre el atasco en la descentralización de Medicina: «Eu non estaba»

cedida

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reconocido hoy que el acuerdo para descentralizar la docencia de la Medicina «non se desenvolveu o suficiente». El convenio del 2015, firmado por las tres universidades gallegas y las consellerías de Educación y Sanidade, preveía una facultad única en Santiago y una descentralización progresiva.

Actualmente, solo los alumnos de sexto curso hacen prácticas en los hospitales universitarios de Galicia y la consellería estaba analizando cómo descentralizar quinto. Sin embargo, el conselleiro no ha querido entrar en el porqué de que aquel convenio non se desarrollase: «Non coñezo as razóns, eu non estaba [como conselleiro de Sanidade], estaba no Hospital Clínico de Santiago como xefe de servizo de oncoloxía radioterápica», se ha excusado.

El martes, los tres rectores aceptaron crear un grupo de trabajo presidido por el de Vigo para fijar las condiciones de la descentralización, aunque la UDC reiteró su voluntad de crear su propia facultad. El conselleiro de Sanidade dice que es optimista de cara a poner «toda a tecnoloxía, as infraestruturas e o persoal sanitario a disposición da formación dos alumnos».

«Non son adivino»

Pero Caamaño no ha querido mojarse mucho acerca del futuro de la carrera de Medicina en Galicia. «Non son adivino», ha respondido a la pregunta de una periodista acerca de si existe la posibilidad de que la Universidad A Coruña cree una nueva facultad.

La institución académica dio el primer paso hace dos semanas y aquello certificó la ruptura del pacto del 2015. El conselleiro tampoco ha querido precisar si el cómo actuará el Gobierno gallego si A Coruña sigue adelante con su plan. «Eu non sei se a Xunta ten capacidade para bloquear unha titulación, coñezo as miñas competencias e son conselleiro de Sanidade, non de Educación», se ha limitado a decir.