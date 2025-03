El Gobierno se rectifica a sí mismo en 24 horas y ahora niega pretender llevar el tren a Bouzas

Oscar Vázquez

El comisionado del Gobierno para el corredor atlántico ferroviario, José Antonio Sebastián, dio hoy un giro de 180 grados a sus propias palabras, para descartar que se vaya a construir un tendido ferroviario al puerto de Bouzas como él mismo garantizó ayer, incluso afirmando que «es muy necesario» y que no solo no estaba en estudio, «sino en una planificación avanzada». Tras hablar con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, principal opositor a la construcción de dicho ramal para mercancías, el comisionado aseguró hoy que no está contemplada la realización de la obra a la terminal portuaria.

Coincidiendo con la conferencia que las cámaras de comercio del Arco Atlántico celebran en Vigo, el comisionado del Ministerio de Transportes negó que hubiese hablado ayer con la Autoridad Portuaria de Vigo respecto al proyecto que conexión ferroviaria que dicha institución demanda. «Yo creo que fue un malentendido. Nosotros tenemos que hablar con las autoridades portuarias y con los gobiernos para saber qué es lo que se quiere hacer. Y entonces, dentro de esos planteamientos, pues actuaremos», señaló como hizo ayer a la prensa. «Pero yo no quise decir, hay Bouzas, no hay Bouzas. Dije, ayer con la autoridad portuaria hemos hablado de la Plisan, no de Bouzas», siguió acotando, pese a que ayer aseguró que tanto el ramal hacia la plataforma logística como al relleno portuario eran de notable importancia, expresamente añadió, para la importación de vehículos, circunstancia para la que subrayó se habilitará un segundo silo de almacenamiento de coches por valor de 44 millones de euros.

«Ayer visité la terminal de Bouzas, porque es muy importante, pero ayer no tratamos Bouzas, no se trató Bouzas. No es que yo me desdiga o no me desdiga. Ayer no hablamos de Bouzas con la Autoridad Portuaria, hablamos de la conectividad del puerto y Bouzas pertenece al puerto. Por dónde se haga, cómo se haga, cómo sea... Ahí hay muchas dificultades, sabéis que atraviesa la ciudad, hace muchas historias. Hay un estudio para los accesos al puerto y entonces, en Bouzas, de momento, nosotros no hemos hablado de nada de Bouzas. No hay caso Bouzas. Es decir, que ayer, yo no sé si me expresé incorrectamente o tal, ayer no hablamos de Bouzas», trató hoy de explicarse Sebastián tras manifestarse el alcalde de Vigo en contra de su anuncio y hacer llegar su malestar al respecto al propio Ministerio de Transportes.

«Yo no tengo poder licitador, no tengo poder ejecutor, yo no soy el director del ADIF que construye la vía, yo no soy el secretario de Estado que firma la licitación, yo no soy...», continuó el comisionado para sacudirse cualquier responsabilidad sobre futuras decisiones sobre el tren al puerto, que añadió deben de ser consensuadas por las administraciones implicadas.

«Ayer, a lo mejor, saqué un poco del tiesto el contexto, pero vamos a trabajar para las conexiones del puerto de Vigo como no puede ser de otra manera, aunque no sea de la red básica, aunque no sea puerto nodal, porque no cumplan los requisitos», concluyó para recordar que la dársena viguesa no está integrada pese a todo entre las de primer nivel.