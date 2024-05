El BNG se presenta como el «partido da casa» a las elecciones europeas

cedida

Como el partido «da casa», el único que puede defender los intereses de Galicia con libertad, sin interferencias de Madrid ni de ningún consejo de administración. Así presentó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la candidatura que encabeza Ana Miranda para las elecciones europeas del 9 de junio. Lo hizo en un encuentro en Vigo, la ciudad en la que el BNG se convirtió en la primera fuerza política en las elecciones autonómicas de febrero.

«Despois do resultado histórico, imos conseguir darlle a Galiza un escano galego con máis forza, un escano de país. Ese é o noso obxectivo, porque Galiza ten que ter voz propia en Europa para facerse escoitar, defender os intereses da xente do mar e do rural, do noso medio ambiente e territorio, unha voz a favor dos dereitos sociais e a clase traballadora», manifestó ante cientos de militantes y simpatizantes que acudieron al acto

En el pistoletazo de salida del Bloque a la precampaña electoral no faltaron ataques al PP, partido al que acusaron de emplear una estrategia de «crispación» y de haber votado en el parlamento europeo «en contra dos intereses do país».

Frente a ello, Pontón destacó la «inxente labor» en Europa de la candidata nacionalista, que le valió el apodo de Madame Galice, «porque cada vez que tomou a palabra foi para falar de Galiza, dos problemas reais da xente real». E hizo un repaso al trabajo del BNG en defensa de Galicia, recordando que fue la voz reivindicativa tras el Prestige, con la tragedia del Alvia, y también «cando salvou a frota do xeito ou reclamando a rexeneración das rías, logrando que hoxe o Burgo estea libre de lodos». Y es que la líder del BNG aseguró que la formación nacionalista solo se debe a los gallegos y a las gallegas, mientras que el PP «mira cara Madrid, cada vez máis centralista, máis ultra».

Por su parte, la candidata y veterana en las instituciones europeas Ana Miranda se refirió al escaño del Bloque en Bruselas como «o escano que defende os intereses de Galiza, que o fai libremente, sen intermediarios». «Ao único que lle temos que dar contas é ao pobo galego», proclamó durante su intervención en el auditorio Mar de Vigo.

Destacó, además, el «férreo compromiso co país» en el trabajo que el BNG desarrolla desde hace 25 años trasladando a Europa las demandas de los sectores productivos, los concellos o las diferentes luchas sociales que hubo tanto en tierra como en mar. Miranda se comprometió a seguir trabajando «sen pausa polo ben do país» y para mejorar la vida de las gallegos.