Ana Pontón: «A xente está cansa dos mesmos e quere unha presidenta despois de 43 anos de presidentes»

Oscar Vázquez

De gris y negro, delante de una antigua cárcel reconvertida en museo, la candidata del BNG, Ana Pontón, vaticinó este sábado un cambio en la Xunta: «A xente está cansa dos mesmos e quere unha presidenta». Presentó la candidatura de la provincia de Pontevedra en la escalera del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Vigo, y desde allí dijo que el cambio en Galicia pasa por el BNG y que ella se va a convertir en una presidenta «aliada de Vigo», en lugar de mantener la actual confrontación entre el Concello y la Xunta.

Recalcó que después de 43 años de autonomía y seis presidentes varones «a cidadanía quere cambio». «Temos que mirar para que Galiza teña por primeira vez una presidenta sen ataduras e sumisións». Tendrá, dijo, las manos libres respecto a Madrid y que tampoco se verá condicionada por los consejos de administración de algunas empresas: «A min ninguén me vai impoñer límites». Y añadió que «as eleccións do 18F non son nin unha reválida de Sánchez nin un premio de consolación para Feijoo». Tienen que dilucidarse como una cuestión propia, agregó.

Pontón dio a conocer una candidatura provincial que está encabezada por Luis Bará —una de sus personas de más confianza— y que cuenta en los primeros puestos de salida con Montse Prado, Alexandra Fernández, Paulo Ríos y Carmela González, entre otros.

La líder del Bloque prometió aumentar el porcentaje de vivienda para alquiler social en la ampliación del polígono de Navia, un barrio construido hace pocos años y que es el más joven de Vigo, con gran cantidad de viviendas y servicios. La Xunta quiere ampliarlo, pero las obras están paradas de momento por los rifirrafes entre el alcalde, Abel Caballero, y el Ejecutivo gallego. La nacionalista señaló que la vivienda será uno de los grandes ejes y prioridades de su partido. Adelantó además que se impondrán tasas a los pisos que estén vacíos y que son propiedad de los bancos para así movilizar el mercado de los alquileres, que son escasos y altos.

Luis Bará, el cabeza de lista por Pontevedra, natural de Caldas de Reis —que dio algunos consejos a Pontón antes de su intervención para que recalcase algunas ideas—, aseguró que en Galicia se nota «o desexo do cambio» ya que, según sus encuestas, un 60?% de la población quiere un cambio político. Considera que es necesario que «un presidente gris» sea sustituido por una presidenta con manos libres, y que la cooperación sustituya a la confrontación.

El BNG, que tiene seis diputados por la provincia, da por seguro que aumentará estas cifras y que además de consolidar el acta en el Parlamento de la antigua alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández Davila, dará entrada en al número siete, el joven Brais Ruanova, químico que además es técnico de Syngenta. Espera que esta representación también aumente con la número 8, Ariadna Fernández, veterinaria; y con la número 9, Marta Gómez, de Galiza Nova. La lista del BNG en la provincia la cierra el exrector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato que forma parte de la candidatura, «para apoiar de modo simbólico», manifestó. Mato ha dejado su cargo en Madrid en la conferencia de rectores par volver a Vigo.

En una fría mañana en la comercial calle Príncipe, el discurso de Ana Pontón por los altavoces situados delante del museo despertó a los compradores de las rebajas más madrugadores. Algunos interrumpieron sus compras para escuchar a la líder nacionalista.