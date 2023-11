Médicos a oscuras en la sanidad gallega: el sistema informático del Sergas se cae

Pruebas de resonancia en un hospital gallego CEDIDA

El sistema informático del Servizo Galego de Saúde se ha caído por completo esta tarde. En los centros de salud y hospitales de toda Galicia no se puede consultar la historia clínica electrónica. Los médicos no pueden hacer recetas de medicamentos. Las bajas laborales no se pueden tramitar. Los profesionales de la administración sanitaria ni siquiera pueden acceder a su correo electrónico y ni la web oficial del Sergas ni su aplicación funcionan.

Esto ha provocado grandes desajustes en la atención sanitaria, modulados solo por el hecho de que ha ocurrido por la tarde, cuando el grueso de la atención se produce por la mañana. Pero todos los puntos de urgencias de los hospitales y de los PAC están operativos y los facultativos no pueden acceder a las historias de los pacientes. Además, en muchos centros de salud hay actividad por la tarde y los pacientes acuden al médico de cabecera, a la enfermera o al pediatra. Y, por supuesto, en los hospitales hay miles de pacientes ingresados.

También están los vacunódromos, donde estos días se administran las inyecciones contra la gripe y contra el coronavirus, y en los que los profesionales tienen acceso al historial de los pacientes. Allí, según fuentes sanitarias, los ciudadanos están siendo atendidos, aunque los profesionales no tienen acceso a los listados de los pacientes citados y tienen que fiarse de quien llega. Además, las enfermeras están elaborando listados a mano de los pacientes que están siendo inmunizados y tendrán que registrarlas posteriormente en el sistema.

Imagen de la web del Sergas, esta tarde.

Según fuentes oficiales de la Consellería de Sanidade, se ha producido «un gran pico de tensión en la red eléctrica» que ha provocado una caída generalizada de los sistemas, porque ha afectado al centro de procesamiento de datos, donde están los servidores centrales. Al elaborar esta información (19.30 horas), los sistemas todavía no funcionaban y, según Sanidade, se estaban «restableciendo poco a poco». Pero se desconoce cuándo se podrá restablecer la normalidad.

Según los médicos consultados, el sistema se ha caído en torno a las 18.00 horas. La caída del sistema deja poco margen a los facultativos. En la época analógica, cada día se llevaban los historiales a las consultas para que los médicos tuviesen todos los antecedentes de los ciudadanos a los que tenían que atender. Esto dejó de hacerse hace muchos años, de modo que este martes por la tarde, el profesional va a ciegas. «Puedes explorar, entrevistar... y poco más», dice una doctora. Tampoco tiene información de qué medicación está recibiendo el paciente, salvo por su propio testimonio, que en ocasiones no es la mejor fuente. En los servicios de urgencias son frecuentes las pruebas radiológicas y de laboratorio para tomar decisiones. Se trata de estudios que se informan también por vía digital, y en este momento es imposible.

Profesionales consultados aseguran que en las últimas semanas ha habido varias caídas puntuales del sistema. Fueron cortas y provocaron algún desajuste, pero se solucionaron rápidamente. Nada comparado a lo de hoy.