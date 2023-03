Clientes y hermanas de la víctima del crimen de Chapela desmontan las coartadas del acusado

M.Moralejo

La segunda jornada del juicio por jurado por el crimen de Chapela, celebrada esta mañana en la macrosala de la Cidade da Xustiza de Vigo, ha dado un nuevo giro. Un cliente de la víctima del asesinato en esa parroquia de Redondela desmontó la coartada del acusado del asesinato, Manuel Matanzas, que alegó que ese amigo le había encargado unas obras para arreglar una casa y le había dado la cinta para embalar cajas de vino con la que luego amordazó a la víctima. Este detalle es importante porque el acusado dijo que tras embalar el vino metió la cinta en su bolsillo y se le olvidó allí hasta el día del crimen. De esta forma, el implicado justificaba que no planeó el asesinato sino que llevaba casualmente la cinta tras haber hecho aquel trabajo días antes. Pero la coartada se la desmontó ese vecino, que negó tal faena. No solo rechazó eso, sino que explicó que llevaba tres años sin hablarse con el acusado tras romper su amistad. Lo mismo dijeron otros testigos que tuvieron percances con Matanzas.

A mayores, a una pregunta del jurado, admitió que «a simple vista, se notaba que Manuel Matanzas tenía una discapacidad mental, había días que no estaba bien, que no estaba inteligente, en algunos momentos no estaba cuerdo y decía cosas sin sentido».

Otro amigo de la víctima avisó a la víctima, al ver un día a Matanzas tomarse unas rayas de cocaína en la casa, de que no dejase entrar a «este tipo de gente, que no eran de su círculo de confianza», porque le generaba desconfianza, y Roberto le contestó: «Es lo que hay». Aseguró al jurado que a Roberto «no le gustaba que fuera» Matanzas a su casa porque no se fiaba de él.

Otra coartada del acusado es que otras personas podían tener copias de las llaves y entraron después que él en la casa. Pero ningún cliente o amigo de Roberto Chapela admitió tener copias y solo las hermanas de la víctima poseían sus respectivos juegos.

Un cliente que compró droga a Roberto Chapela dos horas antes del crimen, cuando la víctima estaba en bata preparando la cena, declaró en el juicio: «Roberto era un pedazo de tipo, le abría la puerta a todo el mundo, tenía manías porque vivía de eso (la droga) pero era superamable y un chaval cojonudo». Este añadía que el proveedor se enfadaba con los clientes que aparecían por su casa sin avisar porque siempre había que llamarle antes para pedir cita.

Otro testigo, conocido como el Alemán, dijo que Roberto lo apodaban el «Ratilla» y que se «dedicaba a buscarse la vida». Dijo que el Matanzas «non lle facía tilín, non era tela para traxe, non era trigo limpio». Ya había tenido un encontronazo con él, según el testigo. Añadió que Roberto era muy buena persona, «cun nervio, un cacho de pan, o puñas a picar pedra e non paraba».

Otro cliente contó que Roberto «físicamente era débil y delgado, pesaba 50 kilos» pero uno recordó que, cuando la víctima trabajaba en la descarga «las cajas volaban por el aire» por su gran capacidad de trabajo. Tenía una cicatriz en la garganta que le generaba una voz ronca.

La mayoría coinciden en que en sus últimas días, la víctima no se sentía amenazada por nadie. Sus clientes insisten en que «siempre dejaba la puerta abierta». Varios compradores aseguraron que Roberto siempre les había fiado mientras que el acusado asegura que a él no.

Otro de los testigos que vio a Roberto por última vez con vida visitó su casa poco antes del crimen, a las 9.37 horas. Dice que pasó porque la puerta estaba abierta, cogió la droga y se marchó sin notar nada raro. Al día siguiente, el jueves 28 de enero, llamó a la misma hora a Roberto pero no le cogía el teléfono. Fue a la casa y, al acercarse a la puerta, oyó la música alta y vio la luz encendida. «Creí que había alguien dentro porque me pareció ver una sombra y me fui», indicó.

Varios testigos coinciden en que a partir del jueves, el teléfono de la víctima no daba señal y se quedaron «preocupados».

En el juicio también declararon tres hermanas del fallecido, que contaron que ellas tenían copias de la llave de la puerta pero que nunca entraban sin llamar a Roberto primero. Los allegados renunciaron a la indemnización que pudiese corresponderles por el crimen. «No quiero dinero», dijo la jefa.

La vista fue celebrada esta mañana en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, y fue presenciada por 90 alumnos de los colegios Escuelas Ramón Nieto de Vigo y los Maristas, dentro del programa Educar en Xustiza.

M.Moralejo