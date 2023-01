Transportes blinda ahora con una barrera de cemento el lugar por el que se coló el coche que invadió el otro carril en la A-52

Óscar Vázquez Óscar Vázquez Óscar Vázquez

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha reforzado en menos de 24 horas la seguridad del tramo en el que ocurrió el accidente mortal de la A-52 el sábado. Este domingo por la mañana, operarios blindaban la mediana de la autovía en el punto en el que se produjo la colisión en la que el abogado vigués Juan Blanco Gutiérrez, de 41 años, perdió la vida. Colocaron protecciones de hormigón de un metro de altura en el kilómetro 290, en la zona que no contaba con guardarraíles, que fue exactamente donde se produjo el impacto.

La Dirección General de Carreteras activó la instalación del muro de cemento que sustituye a una estructura de cubos rectangulares de plástico de colores blanco y rojo empleados para cubrir el hueco. El día de Nochebuena, ese mismo tramo había sido escenario de otro accidente que causó daños en el vial.

Pero el suceso más grave ocurrió el sábado, cuando el vigués Juan Blanco circulaba por la A-52 a la altura de Salvaterra de Miño en su Renault Arkana. Lo acompañaban su mujer S. N. V., de 39 años, y la hija de ambos, de 13 meses. El conductor no tuvo margen de maniobra para esquivar al BMW 116D que se cruzó en su camino en una mañana de fuertes lluvias. El conductor de ese coche, A. C. D., de 25 años, circulaba en sentido contrario, en dirección a Vigo, y perdió el control del turismo. Todavía no ha trascendido la causa del accidente. Se salió de la vía y se fue al carril contrario justo por el lugar de la mediana que solo estaba protegida por los cubos de plástico. Embistió al vehículo del vigués, que murió tras la colisión. Ambos coches acabaron destrozados y sus motores empotrados en los salpicaderos.

Ahora se investigan las causas por las que el joven perdió el control de su vehículo. Quedarán las dudas sobre qué habría ocurrido si la medianera de la A-52 en el kilómetro 290 que se ha apresurado a arreglar el ministerio estuviese protegida en el momento del accidente. También se está a la espera de conocer los resultados de las pruebas de alcohol y drogas que se realizan de forma protocolaria en los accidentes con este tipo de desenlaces.

Vigilancia de la Guardia Civil

Ayer al mediodía, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico controlaban las inmediaciones del accidente. El guardarraíl en el que se produjo el siniestro del pasado sábado no es el único afectado a lo largo de la A-52 en su paso por Ponteareas, Salvaterra de Miño y As Neves, ya que las vallas de protección se encuentran dañadas. En varios puntos, el guardarraíl se encontraba con desperfectos y abollado, lo que refleja que el kilómetro 290 no es el único afectado por los accidentes. Otros tramos de esta carretera que conecta el sur de Galicia con la Meseta y que por ello registra una gran densidad de tráfico directamente no cuentan con estos protectores de metal. Además, las medianeras de la autovía están invadidas por la vegetación en parte del recorrido, lo que resta visibilidad a los conductores e impide reaccionar ante una situación como la ocurrida este fin de semana.

Varios colectivos de conductores ya habían advertido de la inseguridad de este tramo.

Pasadas las diez y cuarto de la mañana del sábado, varias unidades sanitarias se desplazaron de inmediato hasta el punto en el que ocurrió el accidente para asistir de urgencia a los cuatro implicados. Su actuación resultó crucial para los tres supervivientes. Por desgracia, nada se pudo hacer para salvar la vida de Juan Blanco Gutiérrez, el abogado de Vigo que trabajaba en Madrid, ya que la gravedad de las heridas que sufrió impidió cualquier tipo de auxilio médico.

Las otras tres víctimas del accidente continuaban ayer hospitalizadas en el Álvaro Cunqueiro de Vigo. El joven de 25 años que por causas desconocidas perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario continúa en la unidad de cuidados intensivos. Dada esta circunstancia, la Guardia Civil de Tráfico solicitó una muestra de sangre al complejo hospitalario, a la vez que se pidió autorización al juzgado que asume la investigación para avanzar en el atestado policial.

Las otras dos heridas, madre e hija, de 39 años y 13 meses, respectivamente, están «estables dentro del estado de gravedad y con pronóstico reservado», según fuentes sanitarias. El conductor del Renault Arkana fue el único que perdió la vida en el accidente. El abogado Juan Blanco Gutiérrez, de 41 años, había sido nombrado hace meses en Madrid director de la asesoría fiscal del astillero público Navantia. El protocolo establece en este tipo de situaciones que el cuerpo del fallecido sea trasladado al hospital Nicolás Peña de Vigo a la espera de las actuaciones judiciales y de que un familiar organice su traslado.

Juan Blanco desempeñó gran parte de su carrera profesional en despachos y en asociaciones del gremio en Vigo, hasta que en el 2018 comenzó su trayectoria como abogado en empresas de la capital de España. También ejerció como profesor universitario en el centro Nebrija. Sus compañeros en Galicia han transmitido su lamento por la pérdida del profesional, con una familia recién creada.