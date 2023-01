Caballero apela ahora al ahorro energético para apagar las luces de Navidad de Vigo este domingo

Luces de Navidad de Vigo. XOAN CARLOS GIL

«Ten, nine, eight, seven, seis, cinco...». Abel Caballero ha iniciado de nuevo la cuenta atrás, pero esta vez para adelantar a este domingo el apagado de las luces de Navidad de Vigo, aunque los hosteleros se reunirán este miércoles con él para convencerlo de que prolongue el alumbrado un fin de semana más.

Está encendido desde el 19 de noviembre, pese a las voces críticas que le pedían que fuese sensible con el ahorro energético en Europa y con el alza del recibo de la luz. Finalmente, Caballero anunció este martes que adelantará el apagado de los once millones de luces led a las 20 horas del domingo, día 8. Apela ahora al ahorro y argumenta que quiere hacer «un gesto por razones energéticas». El apagado coincidirá con un fin de semana muy comercial por el inicio de las rebajas.

El anuncio de que la Navidad de Vigo terminará dos días después de la fiesta de Reyes ha generado reacciones de los hosteleros, que piden que mantenga el alumbrado una semana más, y de la asociación de vecinos afectados por la Navidad, que le ruegan que apague las luces «ahora mismo» y acabe con los atascos de tráfico y ruidos en el centro. Esta decisión llega después de que el Concello de Vigo pusiera en marcha este lunes un plan disuasorio de tráfico para evitar el caos circulatorio en el centro de la ciudad ante una previsible afluencia de visitantes por el buen tiempo en los tres días previos a la cabalgata de Reyes.

El alcalde desoyó las críticas por el gasto extra que, en un año de fuerte subida de los precios de la electricidad y los combustibles, supuso encender el alumbrado el 19 de noviembre. Se escudó entonces en que el coste de las luces de Vigo era inferior al de un campo de fútbol y que se apagaría una hora antes de lo previsto como muestra pública del compromiso de la alcaldía. Según las cifras oficiales, el recibo de la luz ascendería a 60.000 euros. Llegó a decir que Putin ganaría si Vigo no encendía sus luces de Navidad. Ahora anuncia el adelanto del apagado navideño por las mismas razones que antes rechazó para retrasarlo.

El anuncio del apagón ha motivado la reacción de parte de los hosteleros de la ciudad. La asociación de empresarios de la zona del Club Náutico ha mostrado sus quejas en un comunicado porque esa decisión «acarreará grandes perjuicios a los sectores turístico y comercial de la ciudad». Los hosteleros alegan que hay numerosas reservas de alojamiento cerradas para la próxima semana, para los días 13, 14 y 15, porque en Vigo era tradicional apagar el alumbrado navideño una semana después de Reyes.

A ello se suma que el mal tiempo en Navidad y Fin de Año ha desanimado o retrasado a muchos visitantes. Temen un descenso de las ventas en esos días, que coinciden con el inicio de las rebajas. Por tal motivo han pedido la reunión con el alcalde de Vigo para que reconsidere su decisión. Los hosteleros intentarán convencer al regidor de que estire unos días más el alumbrado y nadie descarta que Caballero reconsidere su decisión y lo prolongue al menos un par de días más.

Este año, las visitas al alumbrado navideño llevó aparejados grandes atascos en las calles del centro de Vigo casi todas las tardes, acrecentados por la inesperada visita de miles de portugueses. Al mismo tiempo, el temporal de los últimos días del año obligó a cerrar las atracciones navideñas y derribó adornos.

La portavoz de la Asociación de Afectados por la Navidad, Alba Novoa, es escéptica sobre la posibilidad de que el Concello apague el alumbrado navideño el domingo porque no pasa por alto que tiene programada una reunión con los hosteleros. No descarta que lo convenzan para estirar el alumbrado unos días más. Por eso apremia al regidor para que acelere el apagado del alumbrado y termine con la tortura de los vecinos del centro. «Que lo apaguen ya, ahora mismo, esto ha durado demasiado tiempo y están vulnerando nuestros derechos como para que el alcalde se permita el lujo de mantenerlo aún más», dice Novoa.

La líder vecinal de la céntrica zona donde están montadas las atracciones navideñas y las luces recuerda que el barrio conformado por la Alameda, García Barbón y Rosalía de Castro sufrió otro nuevo atasco el pasado lunes y ayer, a pesar de las medidas adoptadas por el Concello para instalar aparcamientos disuasorios en Samil. «Hubo retenciones, atascos, ruidos y dificultades para acceder a nuestros domicilios, esto ocurre prácticamente todos los días salvo cuando llueve», añade la afectada.

Novoa concluye que «las Navidades duran demasiado en Vigo, son muchos días y además terminan después de la noche de Reyes cuando el espíritu navideño desaparece». Los vecinos consiguieron que este año las barracas de feria se colocasen en un parque y no en la calle Rosalía de Castro, lo que había generado muchas quejas por el ruido.

Mañana se verá si Caballero inicia o no la cuenta atrás del apagado navideño: «Ten, nine...».