En ese momento, el caso ya no existe. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza recuerda que ya no tiene que dirimir si la infección fúngica causó o no la muerte y si la señora la adquirió en el Cunqueiro.

Sin embargo, los jueces de la sala de lo contencioso del TSXG deciden reproducir un párrafo de la sentencia de primera instancia en la que sí se abordaba el fondo de la cuestión. Ese párrafo dice: «No tenemos prueba sólida de que [la mujer] fuese invadida por Aspergillus fumigatus, que menos la tenemos de que esa supuesta invasión hubiese sido la causa de su fallecimiento y, sobre todo, no se ha acreditado que su eventual presencia tenga un origen nosocomial», es decir, adquirida en el hospital.