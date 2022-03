XOAN CARLOS GIL

«Quiero dar ánimos a quienes, como yo, estáis pasando el terrible bicho del cáncer». Con esa frase y antes decenas de invitados que en la noche de ayer asistían a la entrega de los galardones de Vigueses Distinguidos, la secretaria de Estado de Transportes, la gallega Isabel Pardo de Vera, revelaba que sufre cáncer y que está siendo sometida a tratamiento médico para superarlo. La número dos del Ministerio de Transportes, a la que el Ayuntamiento de Vigo le concedió la Medalla de la Ciudad, intervino en el acto con un vídeo en el que en una breve alocución en la que reveló su dolencia, conocida hasta ahora en ámbitos del ministerio y políticos próximo a la secretaria de Estado lucense.

«Yo me he entregado a los sanitarios, excelentes profesionales que me demuestran cada día lo que es el servicio a los demás y es por hacerles caso que no puedo estar con vosotros, pero todo pasa y de todo se aprende», aseguró mostrando su confianza en su recuperación (vídeo a continuación, a partir de 1 hora y 37 minutos).

«Prometo que yo misma y toda la gente que trabaja para los ciudadanos tanto en el Ministerio de Transportes como en todas las empresas que dependen del ministerio, vamos a trabajar como si no la hubiésemos recibido», dijo refiriéndose al máximo galardón que otorga el consistorio vigués. «Vamos a trabajar para Vigo y para toda España. Vamos a trabajar y estamos trabajando para ganárnosla una y otra vez», concluyó ante el público reunido para celebrar la concesión de los galardones que abre la semana dedicada a la fiesta de la Reconquista de la ciudad.