Audasa advierte que exigirá más de 1.000 millones si le quitan la AP-9

Audasa, sin embargo, no reclama la diferencia entre lo ganado en el 2020 y el 2019, que serían 8,58 millones de euros. Tampoco opta por defender la diferencia de ingresos por peajes entre el año del covid y el precedente, que sería de 25,5 millones. La concesionaria de la AP-9 eleva nada menos que a 46,2 millones de euros lo que entiende le corresponde por una merma en su recaudación desde la implantación del primer estado de alarma (14 de marzo del 2020) y el 30 de septiembre del mismo año. A razón pues de 177.011 euros al día a mayores de lo que ingresó en esas fechas por los vehículos que continuaron usando la autopista.

Las peticiones de Audasa no se detienen ahí. Señala a sus inversores que tras haber ganado judicialmente la reposición de la fórmula de recuento de coches que pasan por Rande y A Barcala, le exige al Ministerio de Transportes y a la Xunta 25,44 millones de euros por los peajes no cobrados. La Administración gallega no se siente concernida por dicho fallo, lo que ha motivado otro pleito de manos del ministerio.