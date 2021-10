Dos okupas en la casa de un inquilino muerto durante el confinamiento justifican su caso ante el juez por la pandemia

Imagen de archivo de los juzgados de Vigo M.MORALEJO

Una brasileña y un vigués fueron juzgados ayer en Vigo por vivir ilegalmente durante el confinamiento en la casa alquilada por un amigo discapacitado que murió el 11 de abril del 2020, en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria del covid. La mujer, novia del fallecido, alegó que tenía el permiso del casero: «No podíamos marcharnos de la casa, era la pandemia y el casero nos dijo que nos quedáramos allí hasta cambiar el contrato». Con la nueva normalidad, el 23 de junio, hubo una riña, alguien rompió una puerta, se quejaron los vecinos del ruido y la policía los identificó a ambos dentro de la casa.

La vivienda alquilada está en la calle Numancia, en el barrio de O Calvario. Pasado el confinamiento, el casero pidió el desalojo de los supuestos okupas. La Fiscalía les reclama más de 4.000 euros en compensaciones por los desperfectos a una puerta y multas por los delitos de usurpación de vivienda y daños. El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo al fracasar un acuerdo.

La novia del inquilino muerto dio su versión: «Yo vivía allí y al fallecer él, me quedé. El casero me dio autorización hasta que encontrase otra casa. Pasé unos días allí pero no viví». El 23 de junio fue a recoger unas cosas a la casa pero «no entraban las llaves en la cerradura y entré por la ventana».