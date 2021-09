El TSXG pide dinero a la Xunta y el Estado para poner en marcha las guardias de 24 horas en Vigo y A Coruña

Mónica P. Vilar

No es una petición nueva, pero los magistrados coruñeses han decidido sacarla otra vez a la palestra. En la última reunión de la junta sectorial de jueces de Instrucción de A Coruña han reiterado la necesidad de que se implante en el partido judicial el servicio de guardias de 24 horas. Entienden que permitiría ofrecer a la ciudadanía un servicio «más ágil y eficaz».

La medida ya fue solicitada en mayo, y no solo por los funcionarios coruñeses. La junta sectorial de jueces de Instrucción de Vigo aprobó la misma petición. Aseguran que ambas áreas comparten una circunstancia: ser los únicos partidos judiciales de toda España con ocho juzgados de Instrucción o más que aún no tienen implantadas las guardias de 24 horas. «Faltaba también Córdoba, pero lo logró en el 2019», explica Elena Gamazo, delegada sindical de CSIF, que destaca que hace años que se reclama el cambio de sistema. De hecho, Vigo estuvo cerca de lograrlo en el año 2011 pero finalmente no logró el respaldo ni del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).