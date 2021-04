Leopoldo López, en Vigo: «Vine a Galicia a recoger testimonios de víctimas para la Corte Penal»

0

La Voz de Galicia L.C.LL,, B.C., S.G

Vigo/Cambados 01/04/2021 17:38 h

«Vine a Galicia para recabar testimonios de víctimas de la dictadura de Maduro para presentar ante la Corte Penal Internacional por atentados contra los derechos humanos», cuenta Leopoldo López en la sede de la Federación de Venezolanos en Galicia, en Vigo, donde se reunió ayer por la tarde con miembros de la directiva que le habían invitado antes del confinamiento.

«No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma porque vine para trabajar.». Así justifica el líder antichavista Leopoldo López su presencia en Cambados, donde fue identificado el martes por la policía local mientras comía en una terraza junto a su familia y unos amigos.

Entre sus acompañantes se encontraba el exembajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, que dio refugio a López en la embajada de Caracas y fue destituido en noviembre, después de que el político venezolano consiguiese escapar a Colombia, desde donde voló a Madrid.

Es posible que ambos se hayan reunido en la vivienda que el ex embajador posee a pie de playa en O Grove, en la controvertida urbanización de Os Raeiros, sobre la que pesa una orden de demolición. Sea como fuere, el martes eligieron la villa del albariño para comer y la sobremesa se les atragantó. La policía les pidió su identificación, como a otros clientes, dentro de los controles rutinarios que están llevando a cabo en las terrazas del pueblo durante la pandemia, y, aunque López y Silva presentaron sendos documentos para justificar su presencia en Galicia, los agentes optaron por abrirles expediente por incumplimiento de la normativa en materia de movilidad, que ahora será remitido a la Xunta para que valore si cabe sanción o no por este motivo. «Si me llega la sanción, la recurriré», dice López que explica que va a estar esta semana trabajando con el colectivo de venezolanos porque «la organización de la federación en Galicia y la de los pensionados es un ejemplo que queremos exportar a los colectivos de venezolanos de toda Europa». Añadió que llevaba ocho meses sin ver el mar» desde que se refugió en Madrid donde lleva a cabo su labor como líder de la oposición en el exilio.

La fotografía del político venezolano sentado en la terraza de la Taberna de Triana circuló por los grupos de wasap del pueblo. Mientras, en Cambados no se hablaba de otra cosa. En el bar donde se desarrollaron los hechos aseguran que no tuvieron constancia de quién era su popular cliente hasta que el asunto empezó a circular por Internet. Lo que no les cogió por sorpresa es que la policía se acercase a su terraza porque este tipo de controles son habituales.