Abel Caballero: «Si Feijoo se va para Madrid, puente de plata»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo 12/03/2021 13:04 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró hoy desear que el presidente de la Xunta se dedique a una nueva etapa política en el ámbito estatal y se vaya de Galicia cuanto antes. «Yo siempre digo las cosas como las siento, y a mi me encantaría que se fuera, me encantaría, porque esta ciudad está sufriendo mucho el fenómeno Feijoo», dijo el regidor socialista vigués al ser cuestionado en una entrevista en la Cadena Ser por el futuro del presidente de la Xunta. «Vigo es una ciudad que está aguantando los ataques continuos de la comunidad autónoma», añadió Caballero para razonar su deseo sobre el mandatario popular.

«El resultado electoral en Vigo es que empatamos a un 32 % en las autonómicas, ya no digamos en las municipales», dijo el alcalde recordando que el PSOE cuenta con 20 de los 27 concejales de la corporación municipal. «La gestión de la Xunta con Vigo no es la adecuada, por lo que si se va para Madrid, puente de plata», zanjó para expresar una vez más la distancia que le separa con Alberto Núñez Feijoo. «Confío muy poquito en la gestión autonómica», dijo en otro momento de la entrevista para criticar la falta de apoyo que considera brinda la Xunta al sector hostelero durante la crisis sanitaria o la falta de decisión a la hora de apostar por una fábrica de baterías para automóviles en Vigo, ciudad de la que recordó salen el 25 % de los coches elaborados en España y que motivó un plan del Ayuntamiento, al que insistió no se sumó la Administración gallega.

Abel Caballero se mostró más remiso a opinar sobre la situación del PSdeG, tercer partido en representación en el Parlamento gallego tras el PP y el BNG desde las últimas elecciones autonómicas. «Yo en los temas de partido de Galicia no entro. Estoy en la ejecutiva federal del PSOE estatal en Madrid, presido la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la alcaldía de Vigo y ya me supera eso, es más de para lo que tengo tiempo», indicó, pese a lo que añadió que «el PSdeG en el próximo congreso, que va a ser en el otoño, tendrá que hacer una reflexión a fondo de qué sucedió (en las autonómicas) y de qué forma lo tiene que afrontar, porque son notables los resultados de las municipales en Vigo, en elecciones generales nos acercamos al 40 % del voto y cuando llegan las autonómicas caemos al 32 %. Tenemos tiempo, porque las elecciones autonómicas serán dentro de cuatro años y el actual secretario general es mi sobrino Gonzalo, pero creo que tiene que hacer una reflexión el Partido Socialista, y si es preciso reubicar su rumbo», aconsejó, «pero que lo hagan ellos, que no me metan a mi en esto», concluyó el alcalde vigués, que también opinó sobre la gestión del Gobierno central, reconociendo que algunos desacuerdos no le gustan, pero «no va mal este Gobierno», zanjó.