La Valedora se dirige al juzgado para evitar «un daño irreparable» de la Fuente de Troncoso

La Voz de Galicia María J. Fuente

vigo 18/11/2020 21:32 h

La titular de la institución Valedor do Pobo, María Dolores Fernández Valiño, se ha dirigido al Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid para conocer el estado del procedimiento que afecta a la histórica Fuente de Troncoso, de Mondariz Balneario. Lo hace «tendo en conta as particularidades deste caso, a urxencia de actuar para evitar un dano irreparable nun elemento cultural senlleiro». Añade la institución gallega que «no procedemento xudicial, no data 6 de outubro de 2020, a última comunicación do administrador concursal indica que o xulgado deu traslado da solicitude de adxudicación ás demais partes personadas para manifestar o que ó seu dereito conveña, sen que houbera alegacións por ditas partes».

La actuación de la valedora se hace tras admitir a trámite la queja interpuesta por la plataforma SOS Fonte de Troncoso ante el estado de ruina que ofrece la construcción del arquitecto Antonio Palacios.

Fernández Valiño solicitó previamente información a la Dirección Xeral de Patrimonio y al Concello, que informaron de que la empresa propietaria de este bien catalogado con un grado de protección integral se encuentra en proceso de liquidación por el citado juzgado madrileño.

Según el informe de la valedora, el Concello de Mondariz Balneario le hizo saber al administrador concursal de la empresa que «ten un interese moi particular en facerse coa propiedade da Fonte de Troncoso».

Esta administración le trasladó también «o estado de deterioro no que se encontra a fonte e o malestar dos veciños, xa que a mesma forma parte da identidade deste Concello». La idea sugerida para salvarla del total deterioro sería que se le adjudicara en el procedimiento concursal o bien de forma gratuita al Ayuntamiento.