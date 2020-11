El Concello aprueba un presupesto de 264 millones, 3 menos que el actual

0

La Voz de Galicia Luis Carlos Llera

Vigo 18/11/2020 10:43 h

El Concello ha aprobado un presupuesto de 264 millones de euros para el próximo año, lo que supone un recorte de 3 millones de euros respecto este año según ha recalcado el líder del Partido Popular, Alfonso Marnotes. Las cuentas se han aprobado con los votos del partido socialista y la oposición de los demás grupos que han reclamado más partidas de apoyo para el comercio y la hostelería a consecuencia de los estragos producidos por el covid.

El portavoz del gobierno en la materia, el concejal de Hacienda,Jaime Aneiros, ha asegurado que con este presupuesto «queremos ser a administración tractora do sur de Galicia» y ha resaltado los 25 millones que se van a ejecutar en inversión productiva que van a generar empleo y los 19 millones en política social. También ha enumerado 7 millones para el servicio de ayuda en el hogar, 14 millones para educación y 1,1 millones para ayudas de emergencia para familias de las que este año se han beneficiado 10.000 personas.

Aneiros también ha puesto en valor los 5 millones que se dedicaron al fomento del empleo y ha detallado una serie de obras que se van a ejecutar en la avenida de Madrid, en la avenida de Europa o el medio millón de euros que se va a dedicar al paseo de Bouzas.

El concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha puesto de relieve que, a la hora de la verdad, los presupuestos de Vigo no se ejecutan y que seis de cada 10 euros previstos en inversiones no se han gastado. El líder nacionalista ha criticado que se gaste más en luces que en empleo. Ha reclamado tres nuevas escuelas infantiles que no se van a hacer, ya que el gobierno solamente prevé una y también ha censurado la «desertización cultural».

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, subraya que este año solamente se han ejecutado 6 millones de euros de los 51 que estaban previstos para inversiones. Pérez ha criticado el gran número de contratas municipales y ha pedido más recursos contra los desahucios. También ha reclamado que la partida de 2 millones de euros destinada a becas de inglés se destine a «ayudas directas a hostelería e o comercio» y ha puesto de relieve en este sentido que «agora xa non hai vitores e aclamaciones ao líder».

Por su parte, el portavoz popular, Alfonso Marnote, afirma que «para estes orzamentos o covid non existe» y ha solicitado una partida de 10 millones de euros para ayudar al comercio.

Marnotes también ha reclamado que el gasto social se incremente hasta 29 millones y medio de euros para que se cumpla la ratio recomendada de 100 euros por habitante. También ha arremetido contra la subida fiscal.

En la contrarréplica Aneiros ha dicho que el presupuesto ya contempla partidas específicas contra el covid y que está claro que las ayudas a la hostelería suman 3 millones de euros con la rebaja de tasas.