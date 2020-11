La CEP respalda al empresario Pedro Rey para presidente de la patronal gallega

0

La Voz de Galicia L.C.LL.

Vigo 16/11/2020 19:13 h

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) aprobó hoy por unanimidad, respaldar la candidatura de Pedro Rey a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia, en reunión extraordinaria de su comité directivo. De esta manera, se aceptó la propuesta de la junta de vicepresidentes de avalar dicha candidatura para la búsqueda del consenso que saque a la Confederación Gallega de su situación actual de bloqueo y la ausencia de un liderazgo firme. El aval se entregará siempre y cuando no aparezca un candidato alternativo que aglutine el consenso de los empresarios gallegos, antes de la fecha límite establecida en el proceso electoral. Por otro, la segunda condición se basa en que no presente su candidatura otro candidato de la provincia de Pontevedra, en cuyo caso, la CEP garantizaría su imparcialidad y no respaldaría a candidato alguno.

El presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, agradeció a los asistentes que los empresarios pontevedreses vuelvan a dar ejemplo de cohesión y unidad, actuando de forma unánime y sin fisuras. El propio Pedro Rey intervino para agradecer a los asistentes la confianza depositada en su persona, al tiempo que se compromete a retirar su candidatura, de aparecer un candidato de consenso que logre el respaldo de las cuatro confederaciones provinciales. También manifestó su intención de dar el primer paso y dialogar. Rey es presidente del Grupo CIP (Centro de Iniciativas Profesionales) y socio fundador de la primera universidad privada online de España (Udima).