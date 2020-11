«Here comes your man», una obra que va va de acoso y orientación sexual

0

15/11/2020 05:25 h

Hoy • 20.30 horas • Beiramar, 113 • Entradas 14 euros • La sala Ártika ofrece un nuevo pase protagonizado por la compañía madrileña Tarambana. El espectáculo Here Comes Your Man es una arriesgada propuesta que aborda un tema muy actual. Antiguos alumnos de una escuela religiosa se encuentran para celebrar la jubilación del que fue su tutor. Habla del acoso escolar debido a la orientación sexual, pero también de la soledad, la autoestima, el perdón, la identidad y todo lo que se sacrifica personalmente para complacer y ser aceptados por los demás. Pero va más allá al aparecer la seducción, la curiosidad por lo prohibido, el sexo, la manipulación, la mentira y termina haciendo la pregunta de si la venganza es legítima como acto sanador. La obra está recomendada para mayores de 16 años, y tiene una duración de 85 minutos. El texto está interpretada por los actores Sergi Cervera y Marc Ribera.