El árbol de Navidad con más bolas de Galicia se desliza hacia Policarpo Sanz

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 10/11/2020 18:21 h

Los operarios de Ximénez terminan de montar el armazón del árbol de luz metálico que esta vez se desplaza unos metros hacia Policarpo Sanz debido a las obras en Porta do Sol. Todavía no se sabe cuántos metros medirá este año el adorno gigante de las extrañas Navidades 2020, pero todo apunta a que lo mismo que el año pasado, 32 metros, ya que toda la instalación lumínica es la misma que la del 2019, el mismo muñeco de nieve, la misma bola gigante en la farola y las mismas figuras que cuelgan de un extremo a otro de las calles, pero cambiadas de sitio. Falta por saber si cambia la banda sonora y por tercer año consecutivo, no vuelve a sonar una y otra vez la banda sonora de Piratas del Caribe, Frozen y el Happy Xmas (war is over) de John Lennon.

La pandemia truncó la carrera imparable de la Navidad viguesa hacia el espectáculo total, pero si eso era lo que habían planeado, lo cierto es que no había novedades. Las únicas que se van anunciando son las atracciones que se caen del programa, como la noria o el mercadillo en la Alameda. De esta forma, las fiestas navideñas recuperan su espíritu original.