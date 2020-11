200 niños del colegio de los jesuitas de Vigo, en cuarentena tras el positivo de un profesor

0

Vigo 04/11/2020 19:43 h

La Consellería de Sanidade ha tomado la decisión de poner en cuarentena dos cursos enteros del colegio Apóstol Santiago (jesuitas) de Vigo. Son cuatro secciones de 25 niños en cada curso, así que hay 200 niños aislados en sus casas. Son de tercero y cuarto de primaria. A todos ellos habrá que hacerles las correspondientes pruebas PCR. Sus padres no son contactos estrechos de ningún caso, así que no están confinados, pero al tratarse de menores y estar prohibidas las reuniones entre no convivientes en las ciudades gallegas, las familias no tienen mucha más opción que quedarse en casa para hacerse cargo de ellos y también por si los niños acaban dando positivo. Por tanto, la decisión impacta de manera directa en más de medio millar de personas.

Fuentes de la dirección del colegio explican que esta semana se detectó un positivo en un profesor. Esto solamente conllevó poner en cuarentena a sus contactos estrechos, como se hace en todos los casos. Pero después se detectaron dos contagios en niños de esos cursos no relacionados con el profesor. Entonces, la Jefatura Territorial de Sanidade decidió poner en cuarentena a los dos cursos, en los que da clase el profesor, con el objetivo de evitar que el brote se vaya haciendo más grande.

En el colegio ya había una clase cerrada, aunque es por un positivo que no tiene ninguna relación con ese brote. Se trata de otra sección de infantil, también con 25 niños. Además, según los datos oficiales emitidos esta mañana por la Consellería de Educación y actualizados el martes, el Apóstol tiene otros trece positivos, aunque esos datos no tienen en cuenta los datos de las últimas horas. Es el centro educativo con más casos de Galicia. El colegio jesuitas es uno de los que tiene más alumnado de Vigo y recorre todas las etapas educativas, desde infantil 3 años hasta bachillerato. Todos los casos que se habían detectado hasta ahora se habían producido fuera del ámbito escolar.

Las cuarentenas duran, por definición, diez días. Los niños tendrán que permanecer durante todo ese tiempo en aislamiento domiciliario. Lo que está previsto en estos casos es hacer una prueba diagnóstica en las primeras horas posteriores al aislamiento. Si es positiva, el pequeño pasa a ser caso confirmado y entonces se aísla a sus contactos. Si es negativa, tiene que guardar igualmente la cuarentena, porque la infección covid-19 se puede desarrollar a lo largo de esos diez días. Por eso, los rastreadores llaman a los contactos de casos cada día —en teoría— para comprobar si desarrollan síntomas. Si es así, se hace una nueva PCR. Si no, hay que hacer otra prueba al cabo de los diez días para poner fin a la cuarentena, que es preventiva.