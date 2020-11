La Justicia obliga a pagar las horas extras de los vigilantes en la nómina del mes siguiente

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia L.C.LL.

Vigo 02/11/2020 13:43 h

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia adelanta el aguinaldo navideño a los trabajadores del sector de seguridad. La empresa Securitas de la provincia de Pontevedra paga las horas extraordinarias a los vigilantes de seguridad al año siguiente de haberse computado. Pero los sindicatos pusieron una reclamación defendiendo los derechos de 230 trabajadores de la provincia y el alto tribunal les ha dado la razón. La demanda ha sido capitaneada por la CIG y por UGT. Desde hace más de dos años, concretamente desde febrero del año 201,8 los trabajadores vienen exigiendo para que se les pague las horas de trabajo que hacen de más en la nómina del mes siguiente. Pero no les hacían ningún caso. A lo largo del 2018 hubo cinco reuniones con este objetivo. No dieron resultado. El año pasado se produjeron otras cuatro y también resultaron en vano.

Como la empresa no respondía, los sindicatos pusieron una denuncia ante la Inspección de Trabajo poniendo de relieve que no se respetaba el convenio colectivo y la inspección dictó una resolución favorable a los empleados. Pero no fue ejecutada. La normativa se viene vulnerando desde el año 2012. Pedro Pérez, de la CIG, señala que la hora extra se paga al mismo precio que la hora normal, pero que cada trabajador tiene un precio en función de los pluses que se cobran o no.

La CIG espera que la sentencia se ejecute cuanto antes y que la empresa decline proseguir recurriendo porque en ese caso habría que recurrir al Tribunal Supremo.