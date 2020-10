Juicio a un vigués por pegar a tres policías de paisano «No sabía que eran de la secreta, me sentí amenazado»

0

El vigués V.M.R. se ha sentado esta mañana en el banquillo de la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, para responder por una agresión a un policía de paisano, al que le rompió la nariz de un puñetazo, y lesionar a dos compañeros que iban también de incógnito. El policía estuvo dos años de baja y quedó con una deformidad en la nariz. El acusado lo niega todo y alega que no sabía que eran policías y que él es diestro y, por tanto, el golpe no se corresponde con la lesión del agente en la parte derecha de la nariz.





El incidente ocurrió en una rampa del parking de Rosalía de Castro cuando el implicado y dos compañeros de trabajo entraban en el garaje a las 6.30 horas del 4 de junio del 2016 tras salir por una zona de copas. Según la Fiscalía, el acusado se cruzó con cuatro policías de paisanos en la rampa y tumbó de un puñetazo a uno. El procesado afronta seis años de cárcel por lesionar a tres policías y 60.000 euros en indemnizaciones.





El implicado, que destaca por su elevada estatura, negó todo en el juicio y asegura que «yo no sabía que eran de la secreta, pensé que eran atracadores y me sentí amenazado». Niega que hubiera propinado un puñetazo a un agente sino sólo un empujón «para apartarlo» porque se veía acorralado y que el siguiente golpe fue fortuito, y él no tiene nada que ver. Asegura que cuando supo que eran policías «me mostré manso». Negó estar agresivo.

Reconoce que, tras ser reducido, les dio unas patadas.





Los agentes cuentan que estaban terminando un operativo con coches patrulla tipo zeta contra el menudeo de drogas y los hurtos en la zona de copas de Areal. «Íbamos a retirarnos cuando esta persona se abalanzó sobre un compañero, le dio un empujón, le pedimos que se tranquilizase y un agente sacó la placa y le dijo que eran policías y el otro le asestó un puñetazo con una fuerza descomunal y lo dejó casi inconsciente y sangrando. Los otros tres lo reducimos», dijo uno de los agentes.





Otro policía, al que le rompió la chaqueta, dijo que el ciudadano estaba «muy violento» y que ellos no tenían intención de identificar al individuo porque no les pareció sospechoso.





El agente lesionado dice que alguien le golpeó en el hombro por la espalda y el desconocido le exigió que se apartase para sacar el coche. «Le enseñé la placa, le dije de viva voz que era un policía trabajando, noté un golpe en la nariz y empecé a sangrar», cuenta. Fue

complicado reducirlo: «Estaba muy violento, nos levantó a los cuatro». A consecuencia de la fractura de huesos propios de la nariz, pasó dos años de baja y necesitó cinco operaciones quirúrgicas. Siente dolor neurálgico, «no puedo dormir del lado derecho si apoyo la nariz y tengo mareos al girar la cabeza. Me hundió los huesos en un lado de la cara», dijo. La defensa alega que él ya tenía unas alergias previas y tras la tercera operación sufrió un accidente por un golpe de su bebé de un año.





Los agentes insisten en que llevaban las placas colgando y que se identificaron como policías.





Un compañero de trabajo del acusado dice que al bajar por la rampa un grupo de desconocidos se juntaron para «cerrarnos el paso y nos acorralaron». Creyó que era otros compañeros del trabajo que estaban de broma. Tras esquivarlos, el acusado se quedó atrás, y al poco oyó el «rebumbio». Al girarse «ya vimos que estaban encima de él». Fueron a ayudarle «y uno me sacó la placa del pecho, se identificó como policía y sacó una porra extensible». Asegura que los agentes lo tenían a su amigo en el suelo y «le daban patadas».