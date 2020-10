La residencia de Salvaterra sufre un brote de 28 casos de coronavirus

0

La Voz de Galicia

Vigo 22/10/2020 16:51 h

La residencia de mayores de Salvaterra de Miño ha sufrido un brote de coronavirus que afecta a 25 ancianos y tres trabajadores. Es el segundo geriátrico del área de Vigo que sufre un contagio masivo de usuarios en la segunda ola del covid, después del brote que afectó a la residencia de Santa Marta, en Alcabre, que llegó a tener 17 enfermos entre sus residentes. Se sospecha que este brote está vinculado a otro, porque se habían detectado diez casos en un grupo de costureras. Según las fuentes consultadas, una persona afectada por este brote trabaja en la residencia.

Este centro tiene 108 usuarios, de modo que el brote afecta al 20 %. La plantilla es de 52 personas, así que de momento la extensión de los contagios es pequeña.

El brote en la residencia ha tenido un gran impacto en las cifras que afectan a toda Salvaterra. Se comunició hoy, pero el municipio ya aparecía ayer en nivel rojo por cantidad de casos, tanto en el mapa de siete días (significa que ha tenido más de 21 casos) como en el de catorce días (más de 42 casos). En ese municipio hay otros brotes activos.

De momento, la afección a las residencias de Vigo no está siendo grande. Además de los usuarios contagiados en Santa Marta y en Salvaterra, ha habido empleados de varios centros que han contraído el coronavirus. En el parte oficial de la Consellería de Política Social aparecen todos los casos vinculados a residencias, al margen de si se contagian dentro de ellas o no. Actualmente, están infectados dos trabajadores de Nosa Señora do Rosario (A Cañiza), dos del CRAPD I del Meixoeiro, uno del CRAPD II, uno de Vistahermosa y se detectó un nuevo positivo en Santa Marta. Esta residencia ya solo tiene seis mayores enfermos. En total, entre trabajadores y usuarios las residencias del área de Vigo suman actualmente 41 casos activos de covid-19. En la época dura de la pandemia llegó a haber más de 350 a la vez.