El Concello valla la plaza de la estación, quita los bancos y poda las palmeras protegidas que sobrevivieron al picudo

; Poda en las palmeras del parque de Via Norte Los trabajos se ejecutaron esta misma mañana M.Moralejo

La Voz de Galicia B.R.S. M.Moralejo (vídeo y fotos)

Vigo / La Voz 20/10/2020 14:32 h

El Concello anunció hace ahora un año, en octubre del 2019, que «porá a disposición das obras dos accesos e da estación do AVE unha parcela na rúa Alfonso XIII para colocar provisionalmente casetas que faciliten a operatividade dos traballos». Las casetas se colocaron en la propia plaza de la estación, estibadas en dos alturas, dejando la mitad del espacio inutilizado y la parte de atrás convertida en una escombrera que los adjudicatarios de la obra no limpian y el Concello, tampoco.

Esta situación ha generado quejas entre los usuarios de la céntrica plaza, ya que está plagada de residuos de obra, con socavones peligrosos y los coches aparcan entre los árboles con la gente sentada en los tres bancos que quedaban. El Concello tambien se encargó de retirarlos ayer.

El progresivo deterioro de la plaza comenzó en el 2012, cuando se cerró la estación de tren de Urzaiz para ampliar el proyecto y solo daba servicio la de Guixar. La plaza cuenta actualmente con 17 árboles de gran porte (ocho palmeras datileras protegidas y catalogadas por el propio Concello de Vigo, seis liquidámbar y tres camelios). Había más. En el Catálogo das árbores singulares do Concello de Vigo, editado en 1999, aparecen clasificadas una quincena de palmeras datileras (Phoenix dactylífera) cuya longevidad situaban hace ya cuatro lustros entre 60 y 80 años. Los árboles que aparecen en este catálogo se consideran no sustituibles, es decir, que por su desarrollo o edad no se pueden reemplazar por otros semejantes procedentes de viveros.

Las palmeras, que sobrevivivieron a la plaga del picudo pero no han recibido desde entonces ningún mantenimiento por parte de los operarios de parques y jardines, han sido podadas esta mañana. Según el educador medioambiental Antón Lois, de Amigos da Terra, «buena parte de las ramas estaban sanas y no tiene sentido cortarlas, porque eso las debilita».