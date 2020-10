Vigo sufre la peor semana desde marzo y Sanidade estudia aplicar restricciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 19/10/2020 14:01 h

El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la epidemia de coronavirus decidirá en su reunión de mañana si toma medidas restrictivas para el área sanitaria de Vigo, similares a las que en los últimos meses se han ido aplicando en algunos lugares de Galicia. El incremento en los casos de covid-19 en el municipio más poblado de la comunidad y en su área de influencia es evidente. Vigo lleva dos días siendo el área de Galicia con más nuevos casos, con 101 el sábado y 98 el domingo, por encima incluso que la provincia de Ourense, donde están los únicos municipios para los que se ha prohibido entrar y salir (el perímetro de Ourense y Barbadás y el de Carballiño, O Irixo y Boborás).

Los datos serán analizados hoy por el subcomité de brotes, que en realidad estudia los de toda Galicia poniendo especial atención en los puntos calientes. «Mañá haberá decisións», ha confirmado el gerente del área sanitaria, Javier Puente. El directivo ha explicado que la inmensa mayoría de los brotes se corresponden con el ámbito familiar y que después del puente del Pilar se ha empezado a notar un incremento de casos.

Lo cierto es que los datos cerrados el domingo a las seis de la tarde demuestran que Vigo ha entrado en un momento completamente diferente a todos los anteriores de la pandemia de covid. En toda la semana pasada se registraron 461 casos nuevos en la ciudad y en los 25 municipios de su entorno. Es una cifra que casi duplica la de la semana anterior (255 detecciones) y que la convierte en la segunda semana más alta desde que comenzó la pandemia. Solo la última semana de marzo superó a esta.

Es cierto que no se puede comparar la primera y la segunda ola solamente con los datos, pues en aquel momento la capacidad para hacer pruebas era infinitamente menor que la actual. A finales de marzo se hacían en Vigo alrededor de 450 pruebas PCR cada día, de media, mientras que el domingo se practicaron 1.222. Con más capacidad también se diagnostica más. Pero el incremento no se debe solamente a que haya más pruebas. Porque la semana pasada la capacidad de hacer PCR era la misma que la actual y se diagnosticó a 255 personas.

De modo que este es un momento único. Dos municipios del área de Vigo han pasado a estar en alerta roja según un mapa de incidencia que la Xunta publica a diario. Son Cangas (entró el sábado) y Nigrán (entró el domingo). La alerta roja no significa de manera automática que haya restricciones, sino que se han notificado muchos casos en los últimos siete días, más de 21. Además, la ciudad de Vigo lleva una semana en alerta naranja. Es más difícil que Vigo salte a alerta roja, porque en las ciudades de más de cien mil habitantes no se mide por el número de casos bruto, sino por la incidencia, es decir los casos por cada cien mil habitantes. Según los baremos oficiales, Vigo tendría que registrar más de 332 nuevos casos en siete días. Y no es descartable.

En este momento hay 791 personas en la fase activa de la infección que causa el nuevo coronavirus. El lunes pasado eran 467. Es un 69 % más en solo siete días. Lo único que salva la situación epidemiológica es la capacidad de los hospitales. Solo 36 personas permanecen ingresadas en este momento, nada que ver con la situación de marzo. Hay 30 en el Cunqueiro, 3 en Povisa y 3 en Fátima. En las ucis son siete personas en el Cunqueiro y una en Fátima. La capacidad todavía es grande. Pero previsiblemente habrá que utilizar más. Por eso el Cunqueiro amplió la capacidad en planta la semana pasada y tiene hasta 42 camas para casos confirmados.