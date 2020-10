Caballero insiste en cobrar las multas por incumplir las medidas anticovid-19

0

La Voz de Galicia L.C.LL.

Vigo 14/10/2020 20:33 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, q ue presidió la reunión del comité de seguimiento de la pandemia ha insistido en que la Policía Local pueda tramitar las multas por no cumplir los protocolos anti covid-19. Dijo que no son muchas pero no aclaró cuántas. Por ahora el Concello solo instruye las sanciones que tiene que ejecutar a Xunta pero, según caballero, esta no lo hace. Caballero transmitió a Feijoo su voluntad de cooperar en este campo para lo que es necesario que la Xunta atribuya competencias sancionadoras a los ayuntamientos a través de una norma que lo habilite. Además, insiste en la necesidad de recibir información sobre la incidencia del virus en Vigo para poder dirigir la protección ciudadana. «Necesitamos la cooperación de la Xunta y no la tenemos. Queremos información para poder dirigir la protección de la ciudad, cuidar la ciudadanía y velar por la salud y la vida de la gente de Vigo. No sabemos si subimos o bajamos, en qué zonas de la ciudad, en qué grupos de edad», lamentando que por tercer día consecutivo el Ayuntamiento no ha recibido información sobre la evolución del covid-19. El alcalde reconoció que no se han dirigido por escrito para pedir dato pormenorizados y asegura que las horquillas de datos que facilita el Ejecutivo gallego son imprecisas.r Caballero se mostró dispuesto a cooperar y tramitar sanciones «pero hay dudas legales de que podamos hacerlo», por lo que es necesario tener una cobertura legal que evite vacíos y vacíos en los procesos disciplinarios». El alcalde pidió a la Xunta de Galicia que proceda de forma urgente a la «atribución de competencias sancionadoras específicas a los municipios mediante una norma que lo habilite» y exige además al Gobierno regional que emita una resolución clara y desarrollada en la que se especifica en qué casos y qué infracciones correspondería sancionar a los ayuntamientos y cuáles a la Xunta de Galicia. alcalde ofrece «toda la colaboración para el momento importante que estamos viviendo», incluido «personal y gastos», ya que es necesaria una norma legal que habilite este trámite. Cuesta dinero pero es muy importante. Hay que cumplir la normativa, no es discrecional, la ciudad se está portando especialmente bien».