La campaña de vacunación de la gripe empieza con el triple de citas pedidas que el año pasado

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 13/10/2020 12:52 h

La gripe de este año comparte espectro epidémico con el covid y el miedo a ambas enfermedades infecciosas ha llevado a 50.245 personas del área sanitaria de Vigo a pedir ya una cita pedida para vacunarse, según datos oficiales del Servizo Galego de Saúde. La campaña de inmunización contra la influenza estacional ha comenzado esta mañana. El año pasado, el día que empezaba la campaña de vacunación había 14.508 citas solicitadas, según comunicó entonces el Sergas. Así que este año el interés inicial por la inyección (o el miedo) se ha multiplicado por 3,5. Los centros de salud ya tienen una lista de espera de más de tres semanas.

Es lógico. Contagiarse del virus de la gripe no evita contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2. Pero infectarse con uno sí puede dejar barrido el sistema inmunitario y provocar que la infección por el otro sea más grave. Incluso es posible contraer los dos virus a la vez y que el organismo tenga que librar una doble batalla. De momento existe una vacuna contra la gripe, pero no la hay contra el coronavirus. La de la gripe tiene una eficacia que ronda el 50 %, pero se sabe que las personas que contraen el virus a pesar de haberse vacunado cursan con una patología menos grave que las que no estaban inmunizadas.

En la campaña 2019-2020 de la gripe fallecieron 23 personas que habían sido diagnosticadas de esta enfermedad respiratoria en el área de Vigo. El covid se ha cobrado 137 vidas en el mismo ámbito territorial desde marzo y no tiene vacuna. Además, la gripe llevó a ingresar en el hospital a 316 personas en la ciudad y hubo 30 que acabaron en la uci.

La campaña de vacunación ha comenzado esta mañana y concluye el 31 de diciembre. Existen 127 puntos de vacunación, en centros de salud, hospitales, consultas privadas y residencias de la tercera edad, entre otros. La vacuna está recomendada a partir de los 60 años, especialmente desde los 65, así como para los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y los profesionales sanitarios. En cuanto a los niños, la campaña solo se dirige a los que tienen entre seis meses y dos años y que nacieron antes de la semana 32 de embarazo. Para inmunizarse hay que pedir una cita en el centro de salud.

En los últimos años, el área de Vigo siempre ha sido la que ha puesto menos vacunas de la gripe de Galicia. El Sergas siempre se marca el objetivo de llegar al menos al 65 % de las personas que rebasan los 65 años. El año pasado en Vigo el porcentaje se quedó en el 56 % (66.888 inyecciones), después de un pequeño incremento de algo más de un punto con respecto a la temporada anterior. Este año el objetivo oficial es llegar al 75 %.