La manzana reina en Bembrive

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

03/10/2020 05:25 h

Hoy y mañana • La XXII Festa da Sidra de Bembrive 2020, organizada por la Entidade Local Menor, se desarrolla en la Alameda do Torreiro da Ponte. La jornada de hoy comienza por la tarde y está centrada en su aspecto más relacionado por la fruta. De 16.00 a 20.00 horas estarán abiertos los puestos de venta libre de cajas de sidra y de sidra artesana. A partir de las 20.30 horas tendrán lugar las actuaciones de los grupos Pelica de Can y Pelepau. Mañana, domingo, de 10.00 a 14.00h. abren los puestos de venta libre de cajas de sidra y sidra artesana. A las 12.00 hay concierto del Ateneo Musical de Bembrive y a las 13.00 h. lectura do pregón a cargo de Lorena Freijeiro, primera mujer licenciada en gaita gallega.