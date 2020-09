Vigo sin gluten: los 10 sitios que debe conocer todo celíaco en la ciudad

0

La Voz de Galicia L. Míguez

Vigo 30/09/2020 12:53 h

Muchos lo saben desde pequeños y eso ha condicionado su infancia. Otros lo descubren a base de insistir y de hacer pruebas y algunos, casi de casualidad. Pero lo cierto es que los diagnósticos de celiaquía no dejan de crecer y la sociedad cada vez se adapta mejor a estos condicionantes. Vigo, como no podía ser de otro modo, también piensa en los celíacos y muchos de sus restaurantes y locales están adaptados para que las personas que no pueden tomar gluten disfruten de todas las experiencias gastronómicas en la ciudad.

¿Unos churros para merendar con chocolate? ¿Una hamburguesa gourmet con pan adecuado? ¿Un pastel de chocolate delicioso? Todas y más son las opciones que tiene Vigo para los celíacos. Heladerías, cafeterías y bares tienen en muchas ocasiones parte de su menú adaptado o especialidades adecuadas sin gluten, mientras otros locales se han volcado de lleno con esta y otras alergias y disponen de una carta entera dedicada a ellos. Si quieres saber más, aquí te contamos la guía imprescindible de los celíacos en Vigo:

La pepita. Calle Oporto, 15 986118156. El Corte Inglés planta 7.

Esta famosa hamburguesería viguesa, que se ha expandido por toda Galicia y el resto de España, tiene entre sus opciones pan para hamburguesas sin gluten, del que se proveen en panaderías especializadas en cada localidad. Además, en su lista de postre cuenta con un coulant de bizcocho de chocolate y avellana que les sirve un proveedor especializado en pastelería sin gluten. Los helados tampoco llevan este ingrediente en su composición aunque en el taller donde se hacen puede haber otros alérgenos y el de plátano banofee contiene harina de trigo. En su carta cuentan con indicaciones de todos los alérgenos y disponen también de opción vegana. Para acompañar, cuentan con cerveza sin gluten.

Heladería Mamma Mía. Bouzas Alameda (Suárez Llanos, 5) y Teixugueiras,10

Albano Costas hace las delicias de los celíacos golosos que en verano buscan un alivio para los calores. El éxito que cosecha desde hace años en Bouzas le llevó a abrir un segundo local en el barrio de Navia. Los helados son artesanales y cuenta con sabores variados y opciones sin azúcar, con alergia a la leche o sin gluten, para los que suele ofrecer chocolate o avellana. «También tenemos cucuruchos sin gluten, la gente lo agradece mucho, para mi comprarlo es más caro que el normal, pero tiene mucho éxito», explica este heladero.

Zona Cero. C/ México, 8. 986 482 504

Es uno de los veteranos en esto de ofrecer platos aptos para celíacos en Vigo. Situado en el centro, próximo a la zona de Gran Vía, este local cuenta con un ambiente agradable y una carta variada que tiene desde bocadillos y tapas hasta pizza o croquetas caseras. Todo apto para los alérgicos al gluten, incluido un delicioso pan para acompañar a los menús.

De tapa en cepa. C/Ecuador, 18. 986473 757

Abiertos desde el 2006, en De tapa y cepa se repensaron la carta unos años después y ya desde el 2009 la adaptaron a los celíacos. Para ellos tienen un montón de opciones, puesto que empezaron con el pan y termianron creando una carta variada y completa para los alérgicos al gluten. La dinámica los llevó a ir retirándolo de su cocina y ahora prácticamente solo hay unos siete platos de toda su oferta que no sean aptos. «En el menú del día, que siempre hay tres entrantes y tres platos principales, hay siempre opciones sin gluten por esos mismos 15 euros. En la carta hay diez principales, 14 entrantes y cuatro postres, lo que más le sorprende a la gente es la variedad», explica Óscar Cidanes. El local tiene dos ambientes, uno más informal en la parte baja y otro más tranquilo en la planta superior y destaca entre sus especialidades la paletilla de lechazo al horno o el rodaballo salvaje con risotto de crustáceos.

Pan para todos. C/ Manolo Martínez, 15. 986166 156

Esta panadería centra sus esfuerzos en que a todos los celíacos de Vigo no le falte pan para acompañar sus menús ni un dulce para las ocasiones especiales. Abrieron en 2014 y cuentan con tienda online para atender sus pedidos. Sara Cantón asegura que el pan y las tartas, especialmente la de chocolate, figura entre los productos más exitosos. También tienen empanadas, roscón de reyes, orejas de Carnaval y otros dulces típicos aptos para los celíacos. Además, ofrecen opciones también sin proteína de la leche, sin huevo o sin frutos secos para que los demás alérgicos tengan alternativas. Abren de lunes a sábados de 10 a 14.30 horas

Café D´Sonia. Florida, 32. 682 198 116

Sonia Fernández es la responsable de esta tapería y cafetería que es el sueño de todo celíaco. Todo lo que venden es artesano y hacen desde pan a bollería, postres y comida. «La repostería se suele hacer por encargo, por ejemplo las tartas, aunque siempre tengo algo aquí porque encantan, una de las que más la carrot cake. Nuestra carta es toda sin gluten», explica esta empresaria, en cuyo local los celíacos también pueden tomar churros, croquetas, piononos o empanadillas. «Trabajo para todo tipo de alérgicos, los calamares rebozados no llevan huevo tampoco y la gente alucina cuando sabe que los productos no llevan ni gluten n ileche». Cuentan con servicio a domicilio, propio y a traves de la plataforma just eat. Y según dice, cada vez hay más encargos y gente que reserva sus panes y dulces para recibirlos en casa, sobre todo tras la pandemia. Aún así, clientes en el local tampoco faltan. «Tenemos en terraza una distancia de tres metros y se cumplete toda la normativa y más, así que la gente lo nota y le gusta», dice Sonia Fernández, que recomienda una visita a la hora de la merienda para todos los celíacos golsosos que visiten Vigo.

Crepería Bretonne. Urzaiz, 47. 986 136 875

Como el trigo sarraceno es la base de su cocina, aquí los celíacos no tendrán problema a la hora de tener opciones en la carta. El local, situado en el centro de la ciudad y ambientado de forma divertida, cuenta con ensaladas, tablas de embutidos y, sobre todo, una amplia oferta de crepes dulces y saladas para disfrutar

Panacea Bakery. Bajada Maestre Chané, 5. 674 843 921

Esta panadería abrió a finales del 2016 en esta calle cercana a Travesía de Vigo y están centrados en panadería y repostería dedicada a aquellos que tienen alergias, especialmente al gluten. Verónica González y Javier Casariego están al frente del negocio que ofrece también postres veganos, sin proteína de la leche o sin frutos secos. El objetivo de sus recetas artesanales es que la textura y el sabor sean los mejores.

Pizzería Cambalache. García Barbón, 25. 986 447 171

La cadena de pizzerías, con sede en el centro de Vigo, cuenta con pasta y pizza también apta para los celíacos. Para ellos están especialmente pensadas tres tipos de pizza: cinco quesos, con jamón o barbacoa. A estos menús se añaden también los espaguetis o macarrones con salsa boloñesa o de tomate.

Hotel Ciudad de Vigo. Concepción Arenal, 5. 986227 720

Los huéspedes del hotel que sean celíacos no tendrán problemas para desayunar en la cafetería. Además de los zumos o frutas cuentan con bollería y pan especiales sin gluten, envasados de forma individual. El pan acompaña al resto de comidas que se ofrecen en el restaurante, según indican desde el céntrico establecimiento. Además, se prestan a adaptar platos y entrantes en función de las alergias del huésped.