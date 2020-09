Ensalle reabre con refresco de cola

0

Viernes, sábado y domingo a las 21.00 horas • Chile, 15 • Entrada 9 euros • Teatro Ensalle no pudo terminar la última temporada por motivos de sobra conocidos. «No fue posible terminar como deseábamos, pero si es posible comenzar una nueva temporada con fuerza gracias a las residencias que mantuvieron la sala en funcionamiento durante los meses del verano», explican desde la sala viguesa. Muchos de los frutos de esas residencias se pueden disfrutar en el primer trimestre de la temporada que comienza hoy con la revisión de la pieza del 2011 de la compañía de AveLina Pérez: A que non podes dicir cocacola?, una pieza alrededor de la capacidad de adaptación a la violencia imperante.

La autora explica que «agora, no 2020, establezo un diálogo co traballo anterior co propósito da creación desta nova peza que atende á evolución social, así como ao meu propio cambio, vital e teatral que dá como resultado A que non podes dicir cocacola? (II); outra vez unha confrontación coa violencia e a capacidade de evasión que desemboca, con maior ou menor consciencia, na indiferenza. É unha loita inútil e precisa, un desexo de escribir grandes parágrafos nas paredes acabadas de pintar, unha repetición de incertezas batendo nos puntos finais, un querer e un poder, un frasco de perfume que non recende, un atentado contra a asepsia. Algo así é...».

Ensalle advierte que para desarrollar su programación de forma segura llevarán a cabo todos los protocolos sanitarios, y piden al público asistir con máscarilla y a ser posible reservar su entrada, bien en la web (www.teatroensalle.com) o teléfono (986 485 609).