As mulleres maduras se empoderan na sala Ártika

La Voz de Galicia

11/09/2020 05:25 h

Venres e sábado 21.30h. Domingo 20.00h. • Beiramar, 113 • Entradas de 10 a 14 euros • A sala Ártika, dentro do I Festival Comediártiko, dedicado á comedia, estrea o novo espectáculo de Chévere As fillas Bravas e o mito de Casandra. Trátase dunha estrea absoluta desta compañía galega que en 2014 obtivo o premio Nacional de Teatro. Nesta nova obra, As Fillas Bravas usan as fontes do teatro clásico grego e da música tradicional galega como ferramentas para a sensibilización social sobre o impacto do cambio climático na nosa forma de vida. A obra é, por un lado, unha peza na que tres mulleres maiores de aldea tratan de entender o cambio climático e facerlle fronte aplicando a sabedoría popular. Por outro, é un espectáculo con perspectiva de xénero á procura de modelos de empoderamento feminino», explican.