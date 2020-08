Los protocolos del covid ponen en jaque al Amfiv

0

31/08/2020

La pandemia ha puesto en juego la viabilidad del Amfiv. Desde el club vigués trasladan su preocupación con los acontecimientos que se están sucediendo en la División de Honor del baloncesto en silla.

A estas alturas, en un mes de septiembre típico, el club estaría empezando una nueva pretemporada. En este 2020 tan diferente, el Amfiv mira hacia el futuro con incertidumbre. Los protocolos, deslizados desde el Consejo Superior de Deportes a modo de borrador, son inasumibles a nivel económico. El documento hablaría de realizar PCR a la plantilla 72 horas antes de cada partido, con un coste total de 36.000 euros.

La Federación y los clubes han tenido varias reuniones para buscar un futuro que asegure la viabilidad de los clubes participantes. En la de mayo, el Amfiv ya trasladó la necesidad de aplazar el calendario hasta el último fin de semana de octubre, un mes y una semana después de lo pautado.

Desde el club trasladan la necesidad de esclarecer el futuro competitivo. En caso de no poder participar en la División de Honor, el Amfiv se expone a perder la plaza y comenzar a reconstruir desde la última categoría. A estas alturas, no pueden realizar un presupuesto al no conocer cifras de arbitrajes, ni si el patrocinio de la Fundación Once se mantendrá.