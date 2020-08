Los bomberos cortan un anillo de acero encajado en el pene de un vigués

0

Los bomberos de Teis acudieron ayer por la tarde al Hospital Álvaro Cunqueiro para cortar un anillo de acero encajado en el miembro masculino de un vigués. El paciente llegó al hospital para explicar que no podía retirar el anillo de su órgano viril y los médicos no podían quitarlo ni serrarlo porque era una pieza de acero. Finalmente, acudió a las 20.00 horas una dotación de bomberos al centro médico para serrar la pieza con unas microherramientas que usan para no lesionar al paciente. Son dientes de sierra de tamaño muy reducido para no causar heridas en la piel pero generan mucho calor por fricción.

Los bomberos usan miniherramientas de corte para serrar anillos encajados en dedos. Suelen verter agua porque estos aparatos de corte generan mucho calor con la fricción.