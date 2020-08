La bandera azul reaparece ondeando en la playa de Carril tras su misteriosa desaparición

0

La Voz de Galicia

23/08/2020

La bandera azul reapareció este fin de semana en la playa de Carril de Alcabre. Estuvo una semana desaparecida después de que se detectasen vertidos en la zona del aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales. Los vertidos fueron observados por los bañistas en el fin de semana de San Roque. La Policía Local inició una investigación sobre el problema con el emisario que recoge las aguas de Bouzas y coincidiendo con este episodio desapareció la bandera que estaba guardada en la caseta de los socorristas de la playa. También echaron de menos material del chiringuito que ofrece bebidas y refrigerios a los usuarios de las playas de Santa Baia y Carril.

A pesar del episodio puntual de vertidos, como la calidad del agua es buena en la orilla y el Ayuntamiento quiere que los usuarios sean conscientes de ello, se ha vuelto a poner otra bandera azul en el mástil. La desaparición de la enseña que entrega la organización Adeac sigue siendo un poco misteriosa. Pero los usuarios han vuelto a disfrutar de un entorno privilegiado donde el único problemas son las algas acumuladas y el fondo a veces cenagoso.

Dos personas resultaron heridas ayer al mediodía después de chocar un caballo y una motocicleta cerca del Faro de Budiño, en O Porriño. El accidente se registró cuándo circulaban por la carretera de ascenso al monte Faro. Fue necesaria la intervención del 061, de los agentes de Tráfico y Policía Local. Además, se informó a los Bomberos de O Baixo Miño y a Protección Civil. Finalmente, uno de los heridos fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro.

El BNG ha contraatacado al edil Abel Losada que defendió la política de empleo municipal. «O problema está en que o argumentario que manexa Losada non recolle que no último ano a cidade sumou 2.099 persoas máis no paro, segundo os datos oficiais do paro rexistrado do mes de xullo. Ou que en Vigo hai 12.500 postos de traballo menos que en 2009, segundo indica a última EPA», explicó Xabier P. Igrexas.