Milladoiro ya tiene un bosque en Nigrán

Nigrán 22/08/2020 21:29 h

«Representar nun bosque o disco A Galicia de Maeloc é algo marabilloso porque está cheo de simbolismo e de paralelismos. Fixemos un traballo musical que puxo en valor o noso folclore e as nosas raíces e agora quedará plasmado nun bosque que parte dun terreo calcinado onde medraban especies invasoras». Antón Seoane, fundador de Milladoiro, explicó así la emoción del grupo, reunido cuarenta años después de sacar al mercado el primer disco de música gallega que se editó en Francia, para celebrar otros tantos. Porque cuarenta son también las especies autóctonas con las que han ayudado a crear el Bosque de Maeloc, en alusión a aquel disco y otros tantos los cubos de granito empleados para el monumental milladoiro que los artistas Juan Coruxo y Remigio Davila, del colectivo Arte no Queimado, crearon para la ocasión. Su escultura recoge se levanta pues como uno de esos lugares sagrados a los que los peregrinos llevaban piedras que depositaban después de visitar al Santo (milladoiros) en tierras de meigas y de la santa compaña.

La escultura que preside la cima del Outeiro das Laxes tiene cuatro metros de altura, con cuarenta cubos de 60 centímetros cuadrados procedentes de la cantera de Chandebrito, Lemmar Granite, y una zanfoña de acero sobresaliendo.

«Chandefolk celebra a súa terceira edición cun grupo de absoluta referencia, historia viva da rexeneración do folk galego, e do que en Nigrán nos sentimos especialmente orgullosos por contar con Seoane como veciño Tiñamos unha débeda pendente neste sentido», destacó el alcalde, Juan González. Con este bosque, el Concello de Nigrán y la comunidades de montes quieren hacer un reconocimiento público de este grupo de referencia del folk gallego y, en particular, de la figura de Antón Seoane, que sacó este disco con Rodrigo Romaní en 1980. Guitarra, acordeón y teclados desde 1979 hasta el 2013, Seoane eligió la parroquia de Camos para asentarse hace casi veinte años. La música del grupo invitado puso el mejor colofón al acto.